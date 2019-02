Instan a dejar atrás mitos sobre vacuna VPH y así evitar cáncer

En total, serán aplicadas 136.000 dosis, refirió el doctor Hernán Rodríguez, titular del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

“Con el esquema que tenemos, se aplican las dos dosis. En esta ocasión, se aplicará a niñas que nacieron en el 2009. La segunda dosis debe ser aplicada seis meses después”, explicó.

El responsable del PAI explicó que una de las mejores maneras que se encontraron para combatir la enfermedad, fue realizar la inmunización a partir de esa edad.

Prevención. La vacuna fue incorporada al esquema público en el 2013. Desde ese año, fueron aplicadas alrededor de 1.000.000 de dosis, refiere Rodríguez.

“La vacuna previene. En realidad no protege a las niñas, sino a las mujeres del futuro. El impacto de la vacunación se verá recién en unos años. Es fundamental esta prevención en Paraguay”, explicó.

Recordó además que el biológico es uno de los resistidos, porque erróneamente se le atribuía efectos colaterales, como esterilidad en mujeres. “A través de los estudios se demostró que no”, aclaró.

Sin embargo, esos mitos siguen presentes en quienes se oponen a la aplicación de las dosis. “Hay mucha desinformación con esta vacuna. La mejor manera de contrarrestar es informando acerca de la realidad de nuestro país sobre el cáncer y el daño que ocasiona. Por otro lado, la avalan la seguridad de esta vacuna y la experiencia en el país”.

Rodríguez aclaró que respetan la decisión de instituciones que no aceptan presencia de vacunadores. Aclaró que la negativa no se da por desconfianza a las vacunas, sino porque consideran que no son lugares para aplicar las dosis.

El biológico está indicado para personas que no han tenido relaciones sexuales. También está indicado para el sector masculino. Solo que en este caso, ellos deberán pagar por dichas dosis.