Instalan chozas en Itapúa para reclamar atención de Yacyretá

La movilización se realiza en la cabecera del puente Mbói Ka’ê, acceso principal a la capital de Itapúa, brindando un aspecto deplorable y un panorama poco atractivo a una ciudad turística. En el lugar se encuentran dos grupos de afectados por la Entidad Binacional Yacyretá quienes aseguran no haber sido resarcidos conforme al daño causado. Se trata de 700 ex obreros ceramistas del barrio Mbói Ka’ê, representados por Jorge Chávez, y otras 700 personas del Sindicato de Ex Empleados de Comercios de Encarnación, dirigido por Irene Fernández, quienes presentaron la nota a la Entidad para reclamar una solución definitiva a la afectación.

Desde el jueves comenzó a crecer la carpa de la resistencia, sumando las precarias carpas. “Si no tenemos respuestas, una solución definitiva, en esta zona vamos a levantar 1.000 carpas, ahora tenemos 100 carpas, si esta semana no tenemos respuestas vamos a levantar toda la zona carpas y más cruces”, manifestó Jorge Chávez.