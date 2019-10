Innovación: Solo el 40% de empresas privadas invierten

Ventura fue uno de los especialistas del BID que disertaron en el evento, donde se trataron los problemas relacionados a la falta de inversión en innovación, transporte y el tratamiento del agua, y de cómo en toda discusión sobre desarrollo tiene que haber un espacio importante para la innovación, que ayude a mejorar la vida de las personas y dar saltos significativos.

“No invertimos en innovación porque no nos hace falta, porque no existen riesgos, o la competencia es baja o los consumidores no son exigentes. Cuando las empresas locales están expuestas a competencia internacional, invierten en innovación, pero mientras no haya mercados desafiantes a nivel local, no lo hacen”, manifestó.

El especialista explicó que hay poca colaboración del sector privado, ya que solo el 40% de las empresas privadas invierten en innovación, por lo que se necesitan más mercados que impulsen a las empresas privadas a cambiar estos números.

En lo que respecta al desafío de generar ideas con impacto, Luis Fernández, especialista de laboratorio del BID, añadió por su parte que para lograrlo se necesita tener una visión más global. “Tenemos que pensar en grande y tener un equipo diverso, poner la mirada más allá de Asunción o de la región, en una demanda global”, resaltó.

emprendedurismo. Por su parte, Pablo Tomé, director general del Tigo Campus Party, dijo que aproximadamente 10.000 jóvenes aprenderán al final del evento algunas cuestiones técnicas de programación, además de cómo mejorar redes sociales y cómo emprender un negocio a bajo costo.

“Se completan 300 horas de contenido e información para los asistentes, y con premios de USD 20.000 para las startups ganadores de un concurso. Los proyectos ganadores serán incubados y asesorados por Koga y Tigo, con capital semilla y acompañamiento”, expresó.



Las disertaciones para hoy

Desde las 10 horas de hoy se desarrollará la última jornada del Tigo Campus Party en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

El programa del evento contempla temas multidisciplinarios y disruptivos, como blockchain (cadena de bloques), 3D, márketing de contenidos, astronomía, emprendimiento, desarrollo, software libre, robótica, un viaje a través del conocimiento.

Desde las 11 subirá a escenario Thiago King Lapp, un chico de 13 años que se consagró quinto en el Mundial de Fortnite, un famoso videojuego; mientras que desde las 16:00 hablarán Juan de Urraza, de la empresa creadora de videojuegos Possibilian Tech, y Eduardo Benítez, de Waraní Studios. Moderará Alejandro Scrivano, de Gamedia.

Posteriormente, se presentará el futuro astronauta paraguayo que trabaja en la NASA, Hernando Gauto; y luego se escuchará la disertación Academia Stem como motor de la industria 4.0.