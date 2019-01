Iniciarán clases bajo árboles porque hace 7 años no finalizan un pabellón

La obra se inició hace siete años y hasta se derrumbó una parte de la construcción. Ante los reiterados reclamos de padres y docentes, la empresa inició los trabajos, pero enseguida volvió a abandonar de nuevo la construcción.

Si no hay respuesta del MEC, en el centro educativo anuncian medidas de fuerza, porque ya no quieren iniciar las clases bajo árboles.

Según la denuncia de los padres de familia, la construcción del pabellón de tres plantas del Colegio Nacional Prof. Elsa Jacinta Masi, de San Pedro de Ycuamandyyú, se inició hace más de siete años y hasta ahora sigue sin terminar, pese a reiterados reclamos.

Indicaron que ahora hace más de dos meses la obra se encuentra totalmente abandonada, y así como están las cosas, nuevamente, los alumnos comenzarán las clases del año escolar bajo los árboles.

En el local educativo explicaron que la construcción –financiada con los recursos del MEC– contará con 11 salas de clases.

La obra, aparte de no completarse, también ya sufrió un derrumbe. Fue hace más de un año en que cayó toda la escalera que se estaba construyendo. Felizmente en el momento los alumnos estaban en clases y por eso no hubo víctimas. Sin embargo, los padres igualmente exigieron en su momento una fiscalización al MEC de la obra.

Antonio Troche, padre de familia de la institución, lamentó la situación por la que están pasando y la desidia de la empresa Consorcio Central, que es la encargada de la obra.

“RESPONSABILIAD DEL MINISTRO”. El padre de familia dijo que “aquí el responsable directo es el ministro de Educación. No puede ser que no le exija a esta empresa que haga su trabajo, desde hace más de siete años que se inició, pero aún no se culmina”.

“Así como están las cosas, nuestros hijos deberán comenzar las clases bajo árboles y ya están cansados”, destacó Troche.

Agrego que exigen al ministro Petta que solucione esto, “porque de lo contrario los padres tomaremos de vuelta la institución, así como ya hicimos en otra oportunidad”.

Agregó que “la empresa no solamente no hace su trabajo en nuestra institución, tenemos información de que existen varias escuelas con obras sin terminar como la nuestra”.

En esta institución estudian más de 800 alumnos en los tres turnos, de los cuales son varios los grados y cursos que no cuentan con salas de clases. Intentamos conocer la versión de algún responsable de la empresa constructora, pero fue imposible ubicarles.