Indagan actuación de fiscal que liberó a taxista con droga

El procedimiento se realizó el pasado miércoles 29 de abril frente al cuartel militar, donde se efectúa controles pertinentes relacionados a la cuarentena sanitaria. Allí uniformados militares constataron la existencia de sustancias prohibidas en el interior de la furgoneta Toyota modelo Hiace tipo St Wagon 1997.

Agentes de antinarcóticos confirmaron que la carga incautada corresponde a marihuana.

Sin embargo, el agente fiscal Lucrecio Cabrera ordenó la liberación del conductor identificado como Ever Isidro Torres González y la furgoneta; no así la del acompañante Édgar González Suárez, quien quedó en carácter de detenido.

El fiscal Lucrecio Cabrera, al ser cuestionado sobre el caso, dijo que el conductor presentó factura legal para justificar que se dedica al rubro de taxi, y que no sabía de la mercadería que transportaba. Esta información fue confirmada por su acompañante que en ningún momento le comentó sobre el contenido de la carga, por lo que Cabrera no tuvo otra opción de liberarlo. Aclaró que sigue sujeto a la investigación. (E. C.)