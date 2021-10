Incertidumbre: Docentes y Gobierno no logran acuerdo en nueva reunión

Los docentes movilizados por un reajuste salarial no llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

“Ellos (el Gobierno) se aferran a no llegar al 16% y de manera malintencionada en no llegar al 16%. El 11% que proponen se aproxima a un monto fijo acordado en el 2019, pero que no tiene incorporado el índice de inflación ”, dijo.

Silvio Piris dijo que el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti , no present una nueva propuesta durante la reunión celebrada en la fecha, más que decir que pidió el 16% a Hacienda, pero que esta institución estatal se negó.

"La idea es que él (Brunetti) pueda hablar nuevamente hoy con Hacienda para reiterar la propuesta, pero no sabemos si es que lo va a hacer. Le dimos algunas alternativas para plantear. El 16% es innegociable", refirió.

Por su parte, la dirigente Blanca Ávalos aseguró que el Gobierno es responsable de la pérdida de las clases de los alumnos. "Esta es una determinación política", expresó la docente.

"Responsabilizo al ministro de Educación y al equipo político del Gobierno. Siempre hemos hecho el doble y el triple. Hay padres que quieren que sus hijos vuelvan a clases, pero les explicamos el proceso de lucha que llevamos adelante", dijo Ávalos.

Por otro lado, Huberto Ayala, director de gremios del Ministerio de Educación, aseguró que el compromiso del Gobierno con los docentes fue de aumentar “hasta el 16%” y no inexorablemente esta cifra.

“La expresión hasta el 16%, indica un tope y no una cuestión inexorable. Lo que hace Hacienda es cumplir la ley. Creo que el año que viene se podría llegar al salario básico profesional. El año que viene se irán jubilando muchos docentes y necesitamos tener un salario atractivo ”, refirió.

Los docentes critican que el Gobierno no cumpla con su propia propuesta de aumentar el 16% del salario docente a pesar de que ellos mismos condicionaron esto a las mejorías en las recaudaciones.

La propuesta inicial del Ministerio de Hacienda era del 8% para este año alegando la crisis económica generada por el Covid-19. El reajuste propuesto por el Gobierno implicará una erogación de USD 20 millones en el 2021 y de USD 80 millones en el 2022.

Los profesores movilizados buscan que se haga cumplir lo que establece en la Ley 1725/01 del Estatuto del Educador. Actualmente, una hora cátedra equivale a G. 27.000, mientras que el salario de una profesora de aula por turno es de G. 2.699.000.

Los docentes llevarán adelante este viernes su quinta jornada de movilizaciones en Asunción y en varios puntos del país como medida de presión para que el Gobierno cumpla con sus promesas.

