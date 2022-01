El doctor Gustavo Melgarejo, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante , habló en radio Monumental 1080 AM este viernes acerca de la influencia de la vacuna contra el Covid-19 en los pacientes trasplantados.

La doctora Norma Arévalo, nefróloga del Hospital de Clínicas, mencionó el miércoles pasado que los trasplantes se realizan solo a vacunados.

El titular del INAT opinó al respecto y afirmó que el riesgo de un paciente trasplantado es mucho más alto si no cuenta con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, enfatizó que no se puede restringir el procedimiento por no recibir las dosis.

"Desde el punto de vista del protocolo, por supuesto que es más que recomendable la vacunación completa ante un trasplante por todo lo que implica desarrollar un cuadro de Covid durante la recuperación (...). Y eso lo recomienda cualquier sociedad de trasplante a nivel mundial", indicó.

Resaltó que es importante que si el paciente encuentra un órgano compatible y no tiene las vacunas, no puede perder la oportunidad de ser trasplantado.

"En realidad no existe una obligatoriedad. Pero si vos estás en lista de espera lo lógico es que por tu propia seguridad tengas todas las vacunas, porque la generación de Covid va a ser mucho más virulento", acotó.

Señaló que si era por él, también obligaría a todos los pacientes a vacunarse. "Nos tranquiliza que estén vacunados", añadió.

Además, Melgarejo dijo que desde el INAT se hace lo posible por respetar las creencias, pero que así también se busca la forma de concienciar acerca de la importancia de tener la vacuna anti-Covid para un trasplante.

La doctora Norma Arévalo había mencionado que en el Hospital de Clínica incluso se llegó a negar el trasplante a una persona, porque no tenía ninguna dosis aplicada y estas declaraciones causaron polémica en las redes sociales.

En el 2021 se realizaron 131 trasplantes de órganos y tejidos, que salvaron y cambiaron vidas en Paraguay. En ese entonces, había en espera más de 200 pacientes.