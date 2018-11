Impugnan lista de Maldonado

Luego de varias horas de tratamiento, el grupo presidido por José González Macchi decidió impugnar a la lista opositora, información que se conoció pasada la medianoche.

El pedido había sido presentado por el movimiento Por un Ciclón Ganador, que impulsa la candidatura a la presidencia de Raúl Zapag, que representa al oficialismo, denunciando que en la lista de proponentes opositor existían muchas firmas falsificadas o adulteradas.

La Comisión deliberó por largas horas. La junta comenzó a las 17.30 y terminó cerca de la medianoche.

Se demoró bastante, debido a que los integrantes de la Comisión Electoral optaron por revisar los datos uno por uno, firma por firma.

En total fueron 608 firmas de supuestos socios los que fueron analizados.

La asamblea para elecciones de autoridades de la entidad azulgrana está fijada para el 5 de diciembre.

Fidel Trigo, apoderado del movimiento de Lucio Maldonado, advirtió al mediodía en comunicación con Monumental 1080 AM: “Si nos impugnan vamos a recurrir a la Justicia Electoral y vamos a reclamar esto". En caso de que se recurra a la Justicia Electoral o a la Justicia ordinaria, la asamblea podría dilatarse y no se realizaría en la fecha fijada.

Si eso sucede, la presidencia del club seguiría en manos de Juan José Zapag, por 90 días más. Su mandato fenece a finales de diciembre.

La lesión de Rodrigo Rojas no sería grave

El mediocampista Rodrigo Rojas, se había retirado a los 76’ del amistoso contra Sudáfrica, a causa de una contractura muscular en el muslo posterior derecho.Según las informaciones recogidas, la lesión no sería de gravedad y estaría a disposición de Fernando Jubero, para el juego del sábado contra Sportivo Luqueño, en la Nueva Olla, desde las 19.50. Los demás seleccionados, no tendrían inconvenientes para jugar ante los auriazules. Antony Silva jugó los 90’ pero terminó bien, mientras que Juan Escobar y Santiago Arzamendia (cumplió 2 fechas de suspensión), no tuvieron minutos. Óscar Ruiz y Junior Marabel, están descartados por lesiones musculares.