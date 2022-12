Iglesia critica desalojo de indígenas, la inseguridad y falsas promesas

La homilía estuvo a cargo del padre Miguel Fritz, quien manifestó que los más vulnerables son las niñas y los niños, sobre todo los que no pueden crecer dentro de una familia bien constituida y más todavía niños abusados.

También los enfermos, sobre todo los que carecen de los medios y cuidados necesarios, ancianas y ancianos cada vez más abandonados a su propia suerte y los que no disponen de "las 3 T", de las cuales habla el papa Francisco: techo, tierra y trabajo.

Lea más: Monseñor resalta protagonismo de la juventud en la Iglesia y en la sociedad

El religioso mencionó que, para todos ellos, una mano abierta, estrechada, representa esa misericordia mencionada en el tema, un compromiso para los laicos.

Además, manifestó que el tema de este domingo dirige la atención de manera específica al grupo de vulnerables, que son los pueblos originarios, los indígenas, que están presentes en la Basílica Menor de Caacupé, entre miles.

Recordó que ya son 35 años que acuden durante la Novena a la Virgen de Caacupé, en número cada vez más grande. El sacerdote comentó que ellos representan a 120.000 indígenas en todo el país y que espera que el reciente censo dé los números más actualizados.

indígena.jpg Los nativos participaron de la celebración religiosa este domingo en la Basílica Menor de Caacupé. Foto: Gentileza.

Contra el desalojo de indígenas

Miguel Fritz resaltó que muchos de los nativos "son pobres materialmente, aunque ricos en historia, costumbres y conocimientos".

Además, mencionó que la mayoría de ellos son excluidos de forma académica, aunque tienen su propia lengua y enseñanza; excluidos también de un acceso más directo a la toma de decisiones, aunque tienen su propio sistema de convivencia y liderazgo.

Nota relacionada: Obispo reprocha a políticos y se avergüenza de los designados como corruptos por EEUU

En otro momento, lamentó que los indígenas sean despojados de sus tierras y de sus bosques y que muchas veces sea "con una desmedida violencia" al destruir casas, lugares religiosos y chacras.

"Encima robando sus pocos bienes que poseen, dejándolos sin nada, pero sí dejándolos con sus criaturas llorando en las calles", criticó duramente al tiempo de citar como ejemplo a las comunidades 15 de Enero y Ka'a Poty, de donde llevaron presos a varios padres de familia.

Afirmó que no es solución llevar a las familias temporalmente a tierra alquilada y que el "hambre de tener más y más tierra para algunos, sobre todo con la actual fiebre de sojización, siempre va en detrimento de los indígenas".

Se preguntó dónde queda el compromiso del Estado de asegurar tierra para las comunidades indígenas, como reza la Constitución Nacional.

caacupé.jpg Este domingo se realizó el séptimo día de novenario a la Virgen de Caacupé. Foto: Gentileza.

Dura crítica por la inseguridad en Paraguay

El padre Miguel Fritz también cuestionó que no se pueda parar la violencia y los hechos de robos en los barrios, y tampoco al crimen organizado y a los grupos armados, "quienes ahora ya están matando también a indígenas, como hace poco en la zona de Concepción", sentenció.

Le puede interesar: Autoridades lanzan Operativo Caacupé 2022 con varias recomendaciones

Así también, dijo que sigue "Isaías soñando poder vivir sin miedo, donde ya no mande el crimen organizado, a veces en tranquila convivencia con autoridades políticas, donde podamos caminar en cualquier parte del Paraguay sin estar al acecho de los motochorros y tortoleros".

El padre mencionó que vivir la misericordia con los más vulnerables significa no enjuiciarlos, que no tengan que esconderse, que no tengan que vender hasta lo más necesario para sobrevivir y que los pobres sean escuchados sin necesidad de ocupar plazas y calles, sin tener que recurrir a cierres de rutas para conseguir lo necesario y conseguir que se cumpla lo prometido.

Pidió que quede claro, sobre todo en este clima electoral, que "no se puede mentir, engañar, prometer en vano a nadie y mucho menos a los pueblos indígenas".

Más detalles

Después de tres años de restricciones por la pandemia, la festividad mariana se desarrolla nuevamente con total libertad y sin medidas sanitarias.

Por ello, principalmente para el 7 y el 8, se espera la presencia de una multitud de fieles, quienes en su mayoría llegan peregrinando hasta el Santuario de Caacupé.

Las autoridades policiales, fiscales y sanitarias, en conjunto con la Iglesia Católica, lanzaron el Operativo Caacupé 2022, donde emitieron una serie de recomendaciones sanitarias, de seguridad y algunas exclusivas para la caminata del peregrino.