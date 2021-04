Identidad política: Óscar "Cachito" Reyes (Parte IV)

__________________________________________

¿Por qué decidió dedicarse a la docencia?

- Decidí ser profesor porque quería aportar al cambio de la sociedad a través de la educación. Creo que es muy importante ser maestro, generar un impacto en los estudiantes y su forma de percibir el mundo. Compartir los conocimientos que tenía con los jóvenes es otra razón: la enseñanza es un ida y vuelta constante en el que también aprendo, y, en ese sentido, es muy satisfactorio el reconocimiento de los alumnos, es reconfortante.

¿Qué opina de la frase “los jóvenes son el futuro del país”?

- Creo que cuando escribieron esta frase se vivían otros tiempos, la verdad es que no la comparto. Los jóvenes son protagonistas del presente y deben participar de la realidad, por eso es importante la educación. Su rol es ser parte de la solución, generar producción y crecimiento en el país.

¿Cuáles fueron sus mayores aprendizajes?

- Si como docente me enfoco solo en que entreguen trabajos, hagan ejercicios, calificarlos como una máquina y esperar la hora para salir, no ofrezco una formación integral, mi rol sería el de un funcionario. Creo que todas las cosas que aprendí hasta ahora fueron muy importantes, hacen la sumatoria de conocimientos para el crecimiento socioemocional. Pienso que esa es la clave, lo que falta implementar en la educación.

En la docencia ‒y creo que mis colegas coincidirán conmigo‒, de cada clase podemos obtener anécdotas. La que viene a mi memoria, porque me dejó una enseñanza, es de cuando un alumno se me acercó y me dijo que como profesional y en el ejercicio de mi profesión, podía ganar más dinero en ese lapso que invierto en ellos, y hasta me hizo dudar.

Pasado un tiempo, cuando fui a la cancha, vi que una persona me llamaba y me sorprendí gratamente al ver a ese estudiante como preparador físico del equipo. Al terminar el partido, se acercó a saludarme y me dijo que le encantaría enseñar algún día. Esto es lo que uno no puede dimensionar en dinero, la satisfacción de cambiar vidas para mejor.

¿Qué mensaje es el que quiere transmitir a sus alumnos?

- “Un mensaje, no un plagueo”, como siempre digo. Que sepan que uno no es grande por lo que tiene, sino por lo que da. Aconsejo que vivan al máximo sus vidas, pero positivamente, sin dañar a otras personas. Al contrario, hay que renunciar a nuestros beneficios a favor de nuestra gente. Lo más importante que debemos hacer es dejar testimonios de vida, ser coherentes con lo que decimos y hacemos.

WEB_OSCAR-REYES_2.png

__________________________________________

Enterate más sobre la identidad de los actores de la coyuntura nacional en la próxima edición de Identidad Política.

“Los jóvenes son protagonistas del presente y deben participar de la realidad, por eso es importante la educación”