Ibáñez confiesa que estuvo a punto de renunciar

“Los más desprotegidos somos los políticos ante el poder de los grandes grupos económicos que monopolizan los medios de comunicación. Lo que digo, seguramente, muchos de ustedes piensan; pero no nos animamos a decir por el costo político”, dijo.

El parlamentario colorado tomó la palabra durante varios minutos y aseguró que no puede ser juzgado por un delito por el cual ya obtuvo una salida procesal alternativa.

“¿Por qué tanta persecución, tanto odio y resentimiento? Ustedes saquen sus propias conclusiones, pero de ninguna manera resulta racional y mucho menos comprensible el asedio permanente. El sobredimensionamiento de la información como si se tratara de un criminal de guerra nazi, de un asesino en serie o de un violador de niños. En 5 años me han obsequiado más de 300 tapas y 2.000 notas y artículos de opinión”, lamentó.

El diputado colorado cuestionó que los medios de comunicación y periodistas no hayan dado el mismo espacio a hechos que implicaban a los grupos empresariales a los que pertenecen, como la megaevasion de impuestos o el contrabando de azúcar.

“Estos dos casos no pasaron de tener un par de notas periodísticas y ningún seguimiento sistemático. Y nunca supimos de algún procesado, imputado o condenado. En estos casos no vimos a algunos comunicadores indignarse ni mucho menos salió a pedir manifestaciones populares de repudio hacia los grandes patrones de la alta sociedad empresarial”, acusó.

"Hace unos días estuve a punto de renunciar", manifestó al inicio de un relato en el que mencionó que su familia y el apoyo de colegas de su bancada y de otros grupos políticos le hicieron cambiar de postura.

“Me cuestioné si valía la pena esta lucha, comencé a pensar que no debía hacer pasar por esto a mi familia. No solo el político sufre, también la familia. Cuando volvimos del interior nos reunimos con colegas y les dije mi intención, a partir de ahí surgieron nuevas fuerzas y ánimos por seguir luchando por la gente que me eligió para ocupar esta banca”, comentó.

Los diputados analizan este miércoles el pedido de algunos colegas para que se le retire la investidura al legislador colorado, quien fue beneficiado con una salida procesal alternativa al caso “Caseros de Oro”.