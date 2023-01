“Una vez más me parece esta sanción un golpe muy fuerte a mi persona, pero que yo no sé absolutamente de dónde vienen todas las cosas que he escuchado, que dijo el embajador, no son ciertas. No tengo absolutamente vínculos con el Hezbollah, no tengo absolutamente ningún representante que haya ido a hablar en mi nombre o a recibir algo de ese grupo o de cualquier otro grupo terrorista”, remarcó.

Asimismo, dijo que desconoce las motivaciones que tiene EEUU en estos momentos de sancionarlo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y que realmente lo sorprenden.

El segundo del Ejecutivo explicó que cuando le sacaron la visa recurrió con su abogado en EEUU para obtener información, pero que hasta el momento no accedió a ello y ahora lo sancionan nuevamente, por lo que recurrirá ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

https://twitter.com/AM_1080/status/1618677253755539457 "Esto va fortalecer al Partido Colorado"



Dijo Hugo Velázquez tras acusaciones por parte de la Embajada de los EEUU



"El pueblo ya nos demostró que habiéndole declarado significativamente corrupto a Horacio igual sacó diferencia para ser presidente de la ANR"#AM1080 pic.twitter.com/Az0yKBG6HX — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 26, 2023

“Sigo sin tener la información, por eso no puedo hablar, yo estoy seguro de que eso no ocurrió, de que eso no existió y estoy seguro de que una vez que el Departamento de Estado me dé esos documentos que ellos tienen voy a poder aclarar perfectamente, pero niego categóricamente y rotundamente de que eso haya ocurrido”, aseguró.

También cuestionó la figura de Mario Abdo Benítez, alegando que este tipo de conferencias de prensa no ocurren ni en Brasil ni Argentina y que en gobiernos anteriores el canciller llamaba a preguntar y se le daba un canal diplomático.

“De esta manera es golpearme políticamente, porque en la primera declaración tuve que renunciar a mi precandidatura”, insistió.

“Yo desconozco las acusaciones y en la medida de que ellos no me digan de qué realmente me están acusando, sino que hacen acusaciones en las que yo ni siquiera me puedo defender, porque desconozco de qué están hablando. Mal podría yo renunciar a lo que yo estoy cumpliendo, un mandato del pueblo paraguayo”, manifestó.

De igual manera, reiteró que no tiene ninguna relación ni con el Hezbollah ni con ninguna agrupación terrorista. Dijo que no sabe cuál es el motivo, del porqué buscan desacreditarlo.

Velázquez afirmó que no hay ningún proceso judicial en su contra en el país. Al ser reprochado por su fuerte poder político e incluso el papel que podría desempeñar su esposa, quien es fiscala adjunta, para evitar algún proceso, sostuvo que muchos poderosos con influencia cayeron y fueron condenados.

“Si hubiera tenido un proceso penal en Paraguay, entonces sería de otra manera, cuando yo creía que había una causa penal en mi contra, yo dije, 'voy a renunciar y salir a defenderme como cualquier otro ciudadano'... y grande fue mi sorpresa cuando el Ministerio Público no tenía absolutamente nada”, recalcó, aclarando que no va a renunciar.

El vicepresidente detalló que no tiene bienes, empresas o cuentas en EEUU y que las declaraciones solo le afectan con respecto a su imagen y no en lo comercial ni económico.

Finalmente, aseguró que las acusaciones en su contra y el ex presidente Horacio Cartes no van a debilitar la figura de Santiago Peña y que eso se demostró en las elecciones internas, donde Cartes fue elegido como presidente del Partido Colorado, pese a la declaración de significativamente corrupto.

Supuestos vínculos con Hezbollah

El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, anunció este jueves sanciones financieras al ex presidente de la República Horacio Cartes y el vicepresidente actual, Hugo Velázquez.

“El señor Cartes como el señor Velázquez tienen vínculos con miembros de Hezbollah, una entidad que fue designada por los Estados Unidos como una entidad que ha cometido actos de terrorismo”, expresó el embajador.

“Hezbollah ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay, donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de la aplicación de la ley a cambio de sobornos”, expuso.

De igual manera, sostuvo que representantes del señor Cartes y el señor Velázquez cobraron sobornos en esas reuniones.

El embajador señaló que Hugo Velázquez incurrió en prácticas corruptas, como vender su influencia política al mejor postor.

“Como vicepresidente ha trabajado para interferir con los procesos legales para protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de las investigaciones, incluso sobornando, intentando, sobornar y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva”, aseveró.