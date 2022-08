Hugo Velázquez se escuda con que no tiene causas abiertas en su contra, por lo que se aferra a su cargo de vicepresidente de la República.

A través de un comunicado, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez , ratificó este jueves que no renunciará a su cargo mientras el Ministerio Público no abra una causa en su contra. Aseguró que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez , está conforme con su decisión.

“Mario Abdo Benítez fue informado sobre mi posición de retrasar mi dimisión hasta recibir información oficial sobre las acusaciones infundadas vertidas en mi contra, señalándome su conformidad, además recibí el apoyo de varios legisladores, para continuar en la tarea de aclarar las acusaciones”, expresó al respecto.

Dicha aclaración la realizó el segundo del Poder Ejecutivo ante las declaraciones del diputado cartista Basilio Bachi Núñez, quien señaló a través de Monumental 1080 AM que Mario Abdo Benítez traicionó a Hugo Velázquez y que no hay una buena relación entre ambos altos funcionarios.

"Entre Marito y Hugo Velázquez no hubo una buena relación; creo que la estocada final la colaboró Marito (por designación de EEUU). Yo personalmente no me voy a meter en la pelea entre Añetete y Fuerza Republicana, que hable con sus aliados, los concertados", refirió el legislador.

Velázquez también manifestó en su anuncio que pedirá un informe detallado a la Embajada de los Estados Unidos sobre los hechos por los cuales fue acusado, al ser declarado “significativamente corrupto” y negó haber intentado sobornar a un funcionario.

“Un supuesto intento de soborno a un alto funcionario público local, a través de otra persona; algo que niego categóricamente y que jamás ocurrió”, alegó.

Además, aclaró que en principio había manifestado que renunciaría a la Vicepresidencia, debido a que creyó que ya se abrió una investigación en su contra, mientras que en cuanto a su precandidatura como presidente aseveró que ya no tiene vuelta atrás.

“Por ello, recurriré incluso a las instancias judiciales estadounidenses para limpiar mi nombre y el de mi familia. Mi renuncia a la precandidatura a la presidencia es inamovible y reafirmo mi total apoyo al compañero Arnoldo Wiens, así como a mi movimiento Fuerza Republicana”, añadió finalmente Hugo Velázquez.

En el mismo sentido se había pronunciado Velázquez por Monumental 1080 AM, donde al ser abordado sobre las críticas que recibió por hacer campaña sobre la declaración de "significativamente corrupto" por los Estados Unidos contra Horacio Cartes, alegó que el ex mandatario tiene cuatro procesos abiertos, pero que él ninguno.