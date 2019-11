Huelga del Poder Judicial es legal, según dictamen de la Corte

El documento señala que se cumple con los requisitos básicos y formales establecidos en la legislación laboral y su actualización, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Además, para este miércoles se encuentra programada una reunión tripartita entre los sindicatos, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Trabajo, fijada para las 7.30.

La huelga iniciada por el Sindicato de Funcionarios de la Dirección General de los Registros Públicos (Sifurep), con la adhesión del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar) y de la Coordinadora de Trabajadores del Registro del Automotor, se realiza en reclamo a un aumento salarial y mayor presupuesto para el año 2020.

Por su parte, el representante del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Galeano, también pidió al pleno de la Corte la no remuneración de haberes por días holgados, el control de planillas de los huelguistas, la presentación de actas de asamblea donde declaran la medida de fuerza y el pedido de calificación de huelga.

No obstante, no hubo resolución alguna de parte del pleno de la Corte sobre el planteamiento. El ministro Manuel Ramírez Candia dijo que esta ya era una posición señalada en el pleno, porque no hubo prestación.

La medida de fuerza pretende extenderse por el periodo de un mes, y se da luego de que el presupuesto del próximo año para el Ministerio Público presentara un recorte de G. 27.000 millones que debían ser destinados a las labores investigativas.

Por otra parte, los funcionarios del Poder Judicial piden un incremento salarial del 20%, lo que constituye un aumento de G. 112.000 millones en el presupuesto de la Corte. Además, solicitan bonificaciones, seguro médico y la creación de nuevos cargos.

El proyecto de Presupuesto 2020 presentado por el Ministerio de Hacienda contempla un total de G. 85,5 billones (USD 14.016 millones). Mientras tanto, la Comisión Bicameral decidió disminuir, en su dictamen final, un total de G. 60.000 millones y rechazó los principales pedidos de aumentos salariales, que incluyen los de la Corte y de la Fiscalía, entre otros.

Este miércoles se inicia el tratamiento del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2020 en la Cámara de Diputados.