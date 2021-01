Hoy se inicia una innovadora Semana de la Moda de Milán

Milán vuelve a convertirse en el escaparate de la moda internacional y a partir de hoy hasta el 19 de enero acogerá los desfiles de 39 firmas en su Semana de la Moda para hombres de la próxima temporada otoño/invierno.

"Expandir los lenguajes y medios útiles para comunicar mejor la cultura de la belleza y el bien hecho que identifica y caracteriza al Made in Italy" es una de las metas que la Semana persigue gracias a los medios digitales, explicó la concejala del Ayuntamiento de Milán (norte) Cristina Tajani. Pasarelas virtuales de nuevo Cabe recordar que la temporada pasada fue preparada en una combinación de shows en vivo y virtuales para su primera edición desde la pandemia. Esta será una edición "innovadora" que acercará la última moda al público a través de pasarelas virtuales y en directo nuevamente, en la que será una colaboración de la Cámara Nacional de Moda Italiana y el Fashion Film Festival de Milán. Los desfiles Ermenegildo Zegna será la firma encargada de abrir la Semana con un desfile que se podrá seguir vía streaming, habiéndose convertido la web en la principal aliada de la cita para adaptarse a las necesidades particulares del momento marcado por la pandemia. "Ahora es indispensable para comunicarse con los consumidores y especialmente con los millennials, hoy los principales usuarios del mundo de la moda", explicó Tajani. Entre desfiles, salas temáticas y otros eventos digitales, milanofashionweek.cameramoda.it será el palco desde el que los aficionados a la moda podrán acceder a la Semana de Milán. En directo desfilarán Dolce & Gabbana, Fendi y Entro, además de Kway y Solid Homme, que celebrarán su debut en la pasarela de la capital lombarda. También es la primera vez en el calendario de la Semana de la Moda de Milán de Dima Leu, Vaderetro, Dalpos, Dhruv Kapoor y Tokyo James. Tras la apertura de la mano de Ermenegildo Zegna recogerán el testigo Lagos Space Programme y Nick Fouquet - Federico Curradi. Mañana se darán cita Federico Cina, Eleventy, David Catalán, Spyder, Church's, Children of the Discordance, Fendi, Miguel Vieira, Kiton, Serdar e Iceberg. La marca italiana MTL Studio abrirá la jornada del domingo, y tras ella podrán seguirse las pasarelas de Dhruv Kapoor, Tokyo James, Etro, Msgm, Prada, Tod's, Han KØbenhavn, Bloke, Sunnei y Kway. El lunes desfilan Paura Di Danilo, Hong, Gall, Solid Homme, Vaderetro, Woolrich, Dalpaos y Numero 00. El cierre de la Semana llegará el martes 19 de la mano de A Cold Wall*, seguida por Magliano, Jieda, Les Hommes, y un desfile final de Dima Leu. EFE



Pasarela en pandemia. La Semana de la Moda masculina de Milán está preparando una combinación de shows en vivo y virtuales.



La nueva era en la moda

En la Semana de la Moda masculina en Milán llevada a cabo en julio pasado, la industria de la moda de Italia optó por shows puramente digitales, con excepción de un evento al aire libre de Dolce & Gabbana, a causa de la pandemia del coronavirus.

En esta edición se llevará a cabo a través de pasarelas virtuales y en directo.

Las casas de moda alrededor del mundo a lo largo de todo este tiempo estuvieron experimentando con diferentes formatos a medida que buscan mantener el glamur y la emoción de sus desfiles en la era de las mascarillas y el distanciamiento social.