Hospital de Trauma: Responsabilizan a Mario Abdo de desabastecimiento

“No solamente denunciamos, sino que hacemos responsable al presidente de la República (Mario Abdo Benítez), porque él es el encargado de conducir continuamente el mandato constitucional, y es el responsable de administrar adecuadamente, y no lo está demostrando”, remarcó la gremialista.

Consultada sobre si irán a huelga, ella respondió que están como si lo estuvieran. “Estamos sin poder hacer nada, y no porque no queramos, sino porque no tenemos medicamentos ni insumos, entonces tampoco podemos atender”, explicó.

Leer más: Protesta de personal de blanco frente a Hospital de Trauma

Señaló que les faltan elementos como catéter, cuyo uso es básico, el costo mínimo oscila los G. 600.000, y no se encuentra en las farmacias. Manifestó que incluso hubo un mes en el que faltaron hasta gasas.

En este sentido, refirió que para atender a los pacientes falta desde lo más básico hasta lo más complejo. “Los hospitales yo no sé en qué parte se perdieron del presidente de la República, que no se dio cuenta de que todo el país está desabastecido”, reclamó.

Señaló que el hecho de ir a huelga es algo que depende del “responsable” de la situación, refiriéndose al mandatario, y que si su reclamo no es atendido tomarán medidas extremas.

De hecho, comentó que fue lo que analizaron este jueves en una reunión de la Sitracem y el Sindicato de Funcionarios del Centro de Emergencias Médicas (Sifucem).