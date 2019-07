Hospital Central: Hasta el 2020 están agendadas cirugías traumatológicas

“El lugar donde nos manejamos actualmente, lastimosamente, no es un espacio digno, porque en lugares en donde tienen que estar dos o tres pacientes están cuatro a cinco”. Tanto pacientes adultos y pediátricos conviven en un mismo espacio, sin la separación que se recomienda en estos casos.

El servicio, que registra más demanda, dispone de solo 90 camas físicas, que virtualmente se convierten a veces en 100. Solo un promedio de 25 a 30 procedimientos se concretan diariamente. “Virtuales es que tiene que estar en el sistema para que ese paciente que busca una solución pueda tener un lugar para su dolencia”.

Las cirugías programadas para colocación de prótesis, de distintos tipos, están agendadas hasta abril del 2020, admitió el doctor Espínola. El asegurado acude con uno a dos meses de antelación a las consultas previas antes de la cirugía.

“Algunas se pueden suspender por cuestiones que atañen al quirófano. Muchas veces no se pueden realizar porque tenemos en el Hospital Central cuatro quirófanos para el servicio. A veces no podemos hacer nada. La impotencia nos invade. Una cirugía no es una ciencia exacta, un paciente que ingresa puede tener complicación y se prolonga su cirugía, y ahí se suspenden los otros”.

El servicio está dividido en 10 subgrupos de especialidades en traumatología, como cadera, columna, mano, rodilla y otros. La dependencia concretó en el 2018 un total de 120.000 consultas y 8.000 intervenciones quirúrgicas. En los primeros seis meses de este año ya se atendieron 4.000 cirugías y 7.000 casos ambulatorios.

En IPS se realizan intervenciones quirúrgicas que en el sector privado pueden tener un alto costo. Por ejemplo, provee prótesis con costos de casi G. 34 millones. La estancia hospitalaria de 30 días puede alcanzar G. 93 millones, que tiene un costo cero para el paciente, dijo el doctor Espínola.

Hay (en el serviciode Traumatología) un hacinamiento brutal, donde se pueden producir grandes epidemias. Dr. Víctor Espínola, jefe del servicio

600 cirugías traumatológicas se concretan de manera mensual en el servicio ubicado en la Central del IPS.

90 camas disponibles para hospitalizaciones de casos de traumatología es lo que se tiene en el Hospital Central.

30 cirugías traumatológicas solo se concretan todos los días en el principal centro del seguro social en Asunción.

Contraloría solicita informes

La Contraloría General de la República (CGR) remitió ayer notas de pedido de informes tanto a las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Dos documentos se enviaron a nombre de Armando Rodríguez, presidente del IPS, para que remita informes correspondientes al Hospital Ingavi y a los ejercicios fiscales.

El primer pedido es sobre la Licitación Nº 79/17 de terminación del Hospital Ingavi, referente a control de obras, planillas, actas, convenios, licencia ambiental y otros. El otro documento es para solicitar informes sobre los ejercicios fiscales del 2017 y 2018, correspondientes a la gestión de Benigno López.

La nota a nombre de Ariel Oviedo, titular del Mades, es para exigir datos sobre el dictamen que otorga la licencia ambiental para la construcción del Hospital Ingavi y el informe de evaluación durante el proceso de construcción de la obra. Los documentos, en ambos casos, deben ser remitidos en un plazo no mayor de diez días hábiles, según consta en las notas.