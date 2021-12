Hombre debe devolver G. 1.000 millones a la SET por evadir impuestos

El fiscal Diego Arzamendia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, fue quien inició una investigación fiscal por producción de documentos no auténticos contra el investigado, según informaron desde el Ministerio Público.

No obstante, la institución no informó sobre la identidad del hombre. En tanto, Última Hora intentó ponerse en contacto con los representantes del área de prensa de la Fiscalía para saber de quién se trata, pero no atendieron a la consulta de este medio.

El fiscal Arzamendia tampoco respondió a los mensajes enviados por este diario ni contestó las llamadas realizadas al número con terminación 443.

Según la información brindada por el Ministerio Público, el procesado reconoció haber evadido el sideral monto de dinero y pidió la suspensión condicional, cuyo procedimiento puede ser establecido con varias pautas de conducta determinadas por el Juzgado interviniente.

En octubre pasado, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, señaló que están trabajando con el Ministerio Público "de forma comprometida" para dar con los grandes esquemas de evasión.

De acuerdo con los resultados del operativo Facturación 2, se detectó un nuevo esquema de utilización de facturas falsas por USD 25 millones, de cuyo total unos USD 8,3 millones involucran a 17 municipios y a una gobernación.

Sin embargo, hasta el momento no se informó que se haya dado con los "verdaderos cerebros" del esquema, según indicó en su momento el titular de la SET.