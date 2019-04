Hijo de Miguel Cuevas pidió tierras de Indert fingiendo ser agricultor

El solicitante (actualmente de 29 años) tenía entonces 18 años y había alegado ser agricultor, que es un requisito para acceder a un lote estatal, según el estatuto agrario, que especifica que el beneficiario debe “dedicarse directa y habitualmente a la agricultura, como actividad económica principal”.

Su padre, Miguel Cuevas, fue intendente de Sapucái en dos periodos (1996-2001 y 2010-2012), y en el momento de realizar el trámite de titulación del terreno trabajaba en el puerto Paranaguá (2003-2008), primero como subadministrador y luego como administrador. Más tarde, fue gobernador del Departamento de Paraguarí (2013-2017) y actualmente diputado por el movimiento Colorado Añetete, desde el 2018.

El hijo del legislador nunca se desempeñó como agricultor, sin embargo, solicitó un lote de 6 hectáreas y 6.472 m2, en la manzana Chircal, de la colonia Comandante Julián Insfrán, del distrito de Sapucái, Departamento de Paraguarí, constando en el documento que tenía cinco años de ocupación en el lugar con una vivienda tipo rancho y cultivos como caña dulce, maíz y mandioca.

El lote pertenecía a Aurelio Alcaraz Medina y Miguel Cuevas hizo la compra, según indicó, en 1987. Tres años después, en 1990, el ciudadano hizo el trámite de solicitud de las tierras, según el expediente, pero no fue finiquitado.

Igualmente, el proceso de titulación fue moviéndose hasta 2009, posteriormente recién en 2015 y en 2017, cuando funcionarios del Indert advirtieron que todo solicitante que no impulsa su expediente en un plazo de cinco años pierde su calidad de beneficiario del estatuto agrario.

Por tanto, el expediente fue archivado, pero por ausencia de una resolución del presidente de la institución, no está concluido y no existe título de propiedad finiquitado.

Enzo Miguel Cuevas fue funcionario administrativo de la Gobernación de Paraguarí durante la gestión de su padre, y fue reclamado públicamente por el propio Horacio Cartes, cuando este era presidente de la República, por haber realizado una fiesta para celebrar el hecho de haber recaudado su primer millón de dólares a costa de la merienda escolar. “Vamos a parar con ese asunto de celebrar el millón de dólares que se robó y festejan como si fuera ganancia”, lanzó Cartes durante la campaña proselitista de Juan Carlos Baruja, en 2017, en ese momento aspirante a gobernador.

FAMILIA EN APRIETOS. Los Cuevas fueron denunciados por varios casos. El titular de Diputados afronta una investigación, aunque no como imputado, por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza por supuestas irregularidades durante su gestión como gobernador de Paraguarí (2013-2017).

Según la denuncia presentada por el concejal de Ybycuí, Ezequiel Cáceres, Cuevas incurrió en el año 2016 en una malversación de G. 1.200 millones en concepto de combustibles, emitiendo órdenes de trabajo para vehículos en desuso, guardados en un depósito.

Por su parte, Nancy Florentín de Cuevas es investigada por cobro indebido de honorarios dentro de la misma causa. Los bienes de ambos están bajo pesquisa, sobre todo los inmuebles lujosos asentados en Sapucái.

Esta investigación fue ampliada recientemente luego de que Carlos Acosta denunciara a Cuevas por producción de documentos no auténticos. Supuestamente, porque le hizo figurar en órdenes de trabajo como chofer de un tractor en desuso desde 2011, de la Escuela Agrícola de Ybycuí, pero Acosta había dejado el puesto en 2007 por problemas de salud.

Expediente. La solicitud ante el Indert detallaba que el joven Cuevas cultivaba mandioca, maíz, entre otros rubros, en el lote a ser adquirido de Sapucái.

6 hectáreas era la extensión del lote adquirido a nombre de Enzo Cuevas en la colonia Julián Insfrán, de Sapucái.

Diputado dice que compra fue antes de ser político

El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, explicó que las tierras pertenecían a Aurelio Alcaraz Medina, de quien adquirió el inmueble en el año 1987, antes de ingresar a la actividad política.

“A título definitivo nomás se solicitó, porque era tierra fiscal, yo compré de Alcaraz y le di a mi hijo un lotecito, pero solicité recién en el año 2008 para titular porque mi hijo cumplió 18 años y antes no le podía dar, entonces ahí hice el trámite”, expresó el parlamentario.

No obstante, reconoció que no hizo el seguimiento, por lo que el trámite de titulación no concluyó, es decir, no hay resolución del Indert, por tanto, no posee el título.

Esquivó la consulta de por qué se detalla que su hijo era agricultor y solo dijo que en el lugar “se trabaja la tierra”.

“Pero eso es muy poca cosa. No tenemos nada que esconder. Eso fue antes de meterme en la política, en el 87. Y en el 2008 era administrador del puerto Paranaguá y quería titular, entonces no se hizo los trámites”, señaló.