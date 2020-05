Hermana de Yuyu fue enviada junto al padre por seguridad, dice abuelo

“Mi hija (Lilian) me comentó que ya tenía miedo por la otra hija (hermana de Juliette), en vista de que no sabía de dónde venía esta cosa (la desaparición). Está totalmente a ciegas ante lo que pasó. Por eso le llamó al papá de ellas, quien gestionó su ida”, relató el hombre en un contacto con Monumental 1080 AM.

La otra menor fue a Francia después de ser entrevistada por una sicóloga de la Fiscalía en una cámara Gesell, como parte de la investigación.

Según el abuelo, “hay fuertes versiones, incluso de su personal, de que él (Reiner Oberüber) no le podía ver a la criatura, no le soportaba”.

Para don Rufino, eso genera fuertes sospechas, aunque admitió que no está en condiciones de acusar o juzgar a nadie y que solamente quiere reencontrarse con su nieta.

Remarcó que no pierde las esperanzas de encontrar viva a su nieta Yuyu. “No pierdo las esperanzas de encontrarla viva; el objetivo principal es encontrarla sana y salva, es lo que más quiero, y después que la Justicia haga pagar las consecuencias a los responsables”, expresó. Además, manifestó su confianza en la labor de la Policía y la Fiscalía en la investigación. “Yo veo el trabajo que está realizando la Policía en la zona. A mí me prometen encontrarle como sea a mi nieta y yo confío en ellos. Están trabajando día y noche y me dicen ‘jatopa va’erã’ (la encontraremos)”, afirmó.

RASTRILLAJE. Un intenso operativo de rastrillaje se realiza hoy en las zonas boscosas de la compañía Isla Alta de la ciudad de Emboscada, con las esperanzas de encontrar a Juliette. La búsqueda se reinicia a las 07:00.

El operativo encabezan los fiscales Carlos Maldonado, Gedeón Escobar e Irene Álvarez, con acompañamiento de agentes de distintos departamentos de la Policía Nacional y bomberos voluntarios. También recorrerán la zona agentes especializados con canes entrenados para la búsqueda de personas.

“Es un operativo con una gran cantidad de especialistas en búsqueda de personas con canes entrenados y voluntarios del cuerpo de bomberos”, explicó una fuente de la investigación. La idea es peinar la zona y encontrar las mayores pistas posibles para encontrar a la menor.

Hoy se cumplen 23 días de la extraña desaparición de Yuyu. La menor estaba jugando con dos cabras en el patio de su casa, en la compañía Isla Alta, de Emboscada. La denuncia se hizo recién al día siguiente por docentes. Este hecho llama la atención a los investigadores.