HC no dará acuerdo a Nicanor si este no renuncia al Senado

El senador Antonio Barrios explicó que si Duarte Frutos no renuncia a su condición de senador electo y aún así Honor Colorado lo apoya, estarán pisando su palabra, porque el sector –liderado por Cartes– viene sosteniendo y denunciado ante estrados judiciales la situación de Nicanor, quien no pudo jurar porque el ex presidente del Congreso Fernando Lugo convocó a la colorada Mirta Gusinky en su reemplazo, porque si el ex mandatario juraba se violaría el artículo 189 de la Constitución Nacional, que establece que los ex mandatarios “serán senadores vitalicios”.

“Dijimos en bancada que nosotros lo apoyaríamos a él solamente si él renuncia a su estatus de senador. Ahí no va a tener ningún impedimento. Por supuesto que le vamos a apoyar”, señaló Barrios en una entrevista a radio 1000 AM.

Esperanza. “Él (Nicanor) lo que tiene que hacer es solucionar (su incorporación al Senado). Él no tiene los votos porque tiene problemas en su propia bancada”, agregó Barrios, esperando que “ojalá se pueda cumplir” la integración del ex mandatario en la Cámara de Senadores.

El legislador colorado recordó además que el propio presidente electo, Mario Abdo Benítez, decía en campaña que la incorporación de Duarte Frutos y Cartes al Senado “sería un lujo”.

“Nosotros nos sostenemos, él para nosotros es senador electo y proclamado, y puede asumir su banca, tenemos un problema político que tenemos que solucionar”, afirmó Antonio Barrios.