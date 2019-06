“Hay quienes dicen que son amigos del Gobierno y tienen mala gestión”

–¿Qué responde a sectores como el cartismo que responsabilizan de la crisis económica al Gobierno de Mario Abdo?

–Tienen un discurso oportunista. Yo creo que los cartistas no tienen mucho de que jactarse. Han afectado profundamente el manejo de la institucionalidad de la República y del Estado, porque los gerentes estuvieron metidos en el manejo de la cosa pública. Es algo que ha afectado gravemente. Marito está tratando de volver a la institucionalización de muchos procesos. Creo que el esfuerzo del presidente es un esfuerzo sincero. Está procurando mejorar en ese aspecto.

–Es un año difícil. ¿Cómo evalúa el momento que estamos atravesando?

–Hay condiciones externas desfavorables con el frenazo económico que está absolutamente vinculado con nuestros países vecinos. Nuestro país es enormemente dependiente del Brasil y todo lo que sucede allí impacta en alguna medida. Son crisis recurrentes que cada vez son más frecuentes y de más larga duración, y los tiempos de recuperación son menores. Justo le toca al inicio de este gobierno, a lo que sumado a eso están las cuestiones climáticas que pusieron en un contexto de dificultades a nuestro país. El Gobierno está tratando de dar respuestas y salir adelante.

–Se habla de una puja silenciosa en el Poder Ejecutivo, entre Hugo Velázquez y Mario Abdo Benítez, por colocar a hombres y mujeres de su confianza en distintos lugares...

–Gran parte de lo que dice sobre eso es instalado, no sé con qué intención. La verdad es que no percibo en los vínculos que tenemos con la bancada, y en los encuentros ocasionales con Velázquez jamás hemos percibido un atisbo de competencia con el presidente. Creemos que hay una cooperación. Ahora se habla de que cada uno tiene una candidata para la Corte. Hugo Velázquez está operando para que la voz del Ejecutivo llegue, se escuche y se discuta en nuestra bancada.

–¿Es decir que estaría respaldando también a Carolina Llanes?

Digo que hay que escuchar, que todo el mundo quiere opinar para tener un candidato y si a alguien vamos a escuchar, es al presidente. Yo no he percibido absolutamente ninguna puja.

–Desde un primer momento, Ud. estuvo en desacuerdo con la designación de Eduardo Petta en el MEC, ¿Cómo lo evalúa a casi un año de gestión?

–La gestión de Eduardo Petta es malísima. Yo creo que él no tiene las competencias para dirigir un proceso de cambio en la educación, y está devastando la institucionalidad. Si la mitad de las cosas que cuentan que sucede en el MEC es cierta, realmente estamos en el peor momento en la historia de la educación.

–Recientemente desvinculó a 100 maestros de educación inclusiva...

–Aparentemente en esa lista hay mezclas. Habrá gente con las características que se mencionan, pero hay otros que sí estaban ejerciendo. Él se fue allí con un espíritu de guerra de encontrar culpables, de encontrar delincuentes. Primero dijo que hay mil movimientos de docentes mal hechos. Luego nunca pudo mostrar la lista de 1.200 planilleros. Jamás pudo mostrar los nombres de los 1.200 planilleros. Dijo que habían 36 mil horas guardadas y reservadas para las escuelas subvencionadas. ¿Cómo se puede reservar horas? Lanza acusaciones buscando ser la primicia y no coopera en construir un clima de entendimiento, de apertura, no le atiende a la gente. Realmente Petta está lejos de contar con las competencias que se requieren para conducir esa cartera altamente técnica, donde también hay una dosis de política que hay que entender como conducir.

–¿De esto pudo hablar con Mario Abdo Benítez?

–Yo le expresé desde un primer momento de forma privada y en forma pública. Yo creo que con la designación de Petta, el presidente se equivocó.

–Recientemente señaló que la ciudadanía está harta de los negociados en el Estado. ¿Se refirió al caso IPS?

–Hay muchas cosas. Hay personas que se creen amigos del Gobierno y su gestión deja mucho que desear. Yo hablo en general, porque el presidente se ha comprometido a una lucha frontal contra la corrupción y de hecho ha dado pasos importantes en esa dirección. Él ha promovido la transparencia. Él está con eso y yo creo en él. Ahora hay algunos que siendo aliados del Gobierno no han seguido esa línea, como en el Congreso el presidente de Diputados (Miguel Cuevas). La gente escucha que se mete a la función pública a gente sin competencias, a parientes, con altos salarios. La gente está harta de todo eso. Hay mucha gente con título y que no accede a un buen trabajo.

–¿Qué opina de la contratación de guardias de seguridad en IPS?

–Lo que pasó en IPS merece una explicación, porque es un monto demasiado grande para seguridad privada en un hospital donde faltan jeringas y cuestiones básicas.

–¿Se debe ir Armando Rodríguez?

–No soy quien para juzgar. Armando Rodríguez habló. Cuando explicó, a mí me convencieron sus argumentos. Yo creo que forma parte de una institución que tiene muchos actores.

–Hay muchas críticas con respecto a la reforma tributaria, porque es mínima con respecto a las necesidades de nuestro país. ¿Qué opina sobre eso?

–A mí me parece que la reforma tributaria es bastante conservadora. Les dije eso a los viceministros y al ministro de Hacienda. Ellos reconocieron, pero a continuación dijeron lo siguiente: El contexto en el que estamos y los tiempos que nos tocan vivir son difíciles y este es un paso importante de ordenamiento que hacemos. Casi no se alza el impuesto, pero algunas medidas que se toman van a favorecer la equidad. Yo estoy con la reforma tributaria, lo que no estoy es con que se trate así a las apuradas sin debatir. Cualquier asunto ligado a la ampliación del tributo en el Paraguay siempre se bautiza de impuestazo y en este país no se pagan impuestos, es muy bajo, sobre todo para los ricos. Ellos, los ricos, no pagan impuestos. El Iracis, el IRP era una burla, porque quienes tenían ingresos superiores a 100 millones pagaban el 0,01 de sus ingresos. La clase media es la que sostiene el impuesto. Con esta ley por lo menos se eliminan las deducciones de las rentas de capital, por lo menos ya no nos van a joder. Compraban terrenos con sus rentas y tributaban cero. Hecha la ley, hecha la trampa. Ahora tenemos un impuesto más justo.