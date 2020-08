Hay menos camas en UTI e instan a extremar medidas preventivas

La Dra. Rossana González, del Sindicato Nacional de Médicos, exhortó a la ciudadanía a respetar las medidas sanitarias porque si el sistema colapsa no se podrá dar atención a todos. “Lo que le decimos a la gente es que debe hacer su parte. El Gobierno tiene el compromiso de garantizar la atención médica, pero si nos contagiáramos todos juntos, y si sobrepasa la cantidad de camas de internación o de terapia inclusive la capacidad resolutiva del personal dentro de los hospitales no lo vamos a poder atender a todos”, expresó.

Acotó que si se llega a una situación crítica, se tendrá que decidir a quién dar cama. “No queremos llegar a ese punto, pero si todas las personas están en la urgencia, evidentemente se va dar chance a la persona que más posibilidad tenga”, expresó y resaltó que si se cumplen las medidas de protección también se cuidará a los pacientes que no sufran Covid, pero sí necesitarán internarse por otras afecciones.

Panorama

El mismo escenario de la pandemia de Ciudad del Este, Alto Paraná, por la saturación de pacientes con Covid-19 se trasladaría a la capital y Central, pues solo era cuestión de tiempo, según la doctora Leticia Pintos, directora de Terapias y Servicios de Urgencias Hospitalarias del Ministerio de Salud.

Si bien en el Este del país ya hay necesidad de trasladar pacientes al Ineram porque 2 o 3 camas de terapia se van liberando al día, la situación de Asunción y en el XI departamento es más compleja porque la proporción de habitantes es mayor que la de Alto Paraná.

‘‘Hay entre 15 y 18 camas libres en terapia intensiva en Central-capital. En el resto de las regiones unas 40 camas en total a nivel país, pero se están ocupando. Insistimos en los cuidados’’, comentó Pintos a Monumental 1080 AM.

Instó en especial a la población joven a cuidarse para evitar que los adultos mayores se contagien y así evitar la saturación de hospitales.

“No se imaginan lo difícil que es para nosotros los médicos. Cuando me avisan que hay tres ingresos al mismo en una guardia quiero llorar. Lo normal es que haya uno o dos ingresos, pero no 7. Es muy doloroso. "Los abuelos no se van a contagiar por dar una vuelta a la manzana. Le están llevando la enfermedad", acotó la especialista.

SATURADO

Antes de la pandemia, el sistema de salud pública contaba con 308 camas de terapia intensiva en todo el país; en el marco de la lucha contra el Covid-19 Salud adquirió unas 200 más y ahora se busca usar las que tiene el sector privado, unas 270, mediante un convenio en el que se está trabajando, según la directora de Terapias y Urgencias.

Según la Dra. Lorena Fontclara, jefa de esta Unidad de Terapia Intensiva de Clínicas, con solo 17 camas el Hospital hace frente a la pandemia.

“El problema es que las 17 camas eran para todo tipo de pacientes y ya antes de la pandemia estaban llenas todos los días. Ahora no se aumentó ninguna cama”.

A medida que lleguen pacientes de Covid-19 con requerimientos urgentes todas las camas de esta unidad serán para la atención de esta enfermedad y en contrapartida no se tendrá la capacidad de respuestas para otros pacientes con enfermedades crónicas.

Por su parte, el Hospital Nacional de Itauguá recibió camas, pero el servicio se encuentra saturado, tanto de las camas normales que no necesitan respirador, 68 en total, y las camas de terapia intensiva, 52. “Estamos saturados. El fin de semana estábamos desesperados; nos llamaban de todos lados para el traslado de sus pacientes”, señaló la Dra. Yolanda González, directora del Hospital de Itauguá.

A la saturación de servicios en los hospitales también se suma la cantidad de médicos y enfermeras de la primera línea que van cayendo por el Covid-19. Según el último reporte del monitoreo del personal sanitario hospitalizado por la enfermedad, 26 fueron hospitalizados y la semana pasada, en tan solo un día, de 20, 9 requirieron internación. Del 19 al 21 de agosto, 72 casos positivos fueron confirmados entre el personal expuesto al Covid-19.

Las cifras

266 casos positivos se registraron ayer en el Departamento Central. Nuevamente tiene la mayor cantidad de contagiados en un día.

162 es la cantidad de personas de Asunción con coronavirus detectados ayer. En tanto, en Ciudad del Este el número de infectados llegó a 88.

251 personas lograron vencer al coronavirus ayer y la cantidad de pacientes curados llega a 8.134, de acuerdo al informe del Ministerio de Salud.



Itapúa recibe respiradores de EEUU

La Séptima Región Sanitaria de Itapúa, recibió 12 de los 250 respiradores donados a nuestro país por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la USAID y serán utilizados principalmente en el área de urgencias, mientras se aguarda la disponibilidad de camas de terapia intensiva en caso de que los pacientes así lo requieran.

El costo del importante lote de equipos supera los 1.200 millones de guaraníes y serán distribuidos a seis hospitales del Departamento y cabe resaltar que pueden ser tenidos en cuenta para una eventual habilitación de cuidados intensivos. “Cada equipo tiene un valor aproximado de 104 millones de guaraníes y son 12, el equipamiento consta de una mochila de transporte, cable de alimentación, circuitos intercambiables, 10 pediátricos y 31 de adultos, 200 filtros y 40 válvulas”, señaló Romina Sanabria, directora de VII Región Sanitaria AR