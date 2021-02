Hay críticas, pero no acuerdo para destitución de defensor

En la Cámara de Diputados varios de los referentes admitieron que hay críticas hacia la gestión del defensor del Pueblo, Miguel Godoy, pero no existe un acuerdo para que quede fuera del cargo.

El defensor del Pueblo solo puede ser destituido mediante la realización de un proceso de juicio político, y el trámite se inicia justamente en la Cámara Baja.

Godoy había quedado nuevamente en la mira por insultos contra la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en medio de un amotinamiento en Tacumbú, que tuvo como resultado siete muertos.

El diputado colorado Walter Harms cree que debería analizarse la posibilidad de un juicio político y, particularmente, debería ser destituido, pero que esa decisión depende de la bancada.

Su colega, el liberal Jorge Ávalos Mariño, percibe que hay mucho descontento hacia su gestión, pero que seguramente se podría debatir al término del receso parlamentario sobre este punto.

Otro diputado liberal, Édgar Acosta, considera que se debe convocar al defensor del Pueblo y tiene que rendir cuentas ante la Cámara Baja.

No obstante, alegó que no se va a prestar a presentar un juicio político como una cuestión simbólica y que otro vaya a negociar, como ya ocurrió en otros casos.

Sostuvo que si hay acuerdo entre los 43 colorados en Diputados en la destitución, entonces van a apoyar.

“Lastimosamente, estos días no hubo una comunicación muy fluida entre los colegas, sobre todo los de mi bancada, que somos los que generalmente debatimos cuáles son las acciones que vamos a tomar de acuerdo con los distintos temas”, indicó Harms.

“En la bancada de Honor Colorado no hablamos al respecto. Siempre tratamos de consensuar lo que decidamos en lo que sea”, alegó.

“En lo personal, creo que las actitudes desacertadas del defensor del Pueblo han sido repetidas. No es la primera vez que comete este tipo de exabruptos”, cuestionó.

“Evidentemente, no hay una gestión eficiente de parte de este señor y lógicamente debería analizarse la posibilidad de un juicio político”, refirió el diputado.

“Reitero, es una decisión que tenemos que tomarla en bancada. Particularmente, creo que sí amerita su destitución”, sentenció.

“A título personal, puedo decir que percibo mucho descontento hacia su gestión, pero no se ha hablado absolutamente todavía a nivel de colegas”, dijo Ávalos Mariño.

“Seguramente en el correr de los días, y especialmente cuando volvamos del receso, que ya es apenas en unos días más, podríamos estar debatiendo sobre el tema”, indicó. “La verdad es que hay muchas críticas sobre su gestión, pero no está concretado nada por el momento”, fue la opinión del liberal Celso Kennedy.

NO SE PRESTARÁ. “En su momento, no le habíamos acompañado en su designación”, recordó el diputado Acosta.

“Pero iniciar cualquier pedido de juicio político, al menos no voy a prestarme a trabajar en eso, mientras no haya un acuerdo del Partido Colorado, sino solo son presentaciones simbólicas que solo sirven para negociar. No voy a hacer más eso”, dijo.

“Si los 43 colorados, una gran parte de ese sector, dicen que van a apoyar la destitución, claro que vamos a acompañar, pero para presentar como una cuestión simbólica y que otro vaya a negociar, ya no”, insistió.

“Me pasó eso con el ministro de la Corte, ministro del TSJE, Fiscalía General, así que ya no”, sentenció.

Lanzó como sugerencia la posibilidad de que una vez que se reanuden las sesiones, a partir de la próxima semana, se podría convocar al defensor y pedir explicaciones.

Remarcó que es un delegado y tiene que trabajar de cerca con el Parlamento. Espera que el próximo defensor no cometa el mismo error.