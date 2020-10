Hallan minilaboratorio de cocaína en sector vip del penal de Tacumbú

Todavía no amanecía en Asunción cuando una importante cantidad de agentes policiales irrumpieron en el sector donde están alojados los internos más poderosos y en el que llegó a estar Jarvis Chimenes Pavão.

Los intervinientes hallaron lo que sería un minilaboratorio para aumentar las dosis de cocaína, que funcionaba en una de las celdas, la que habita Jaime Andrés Franco Mendoza, un hombre condenado por narcotráfico.

Además de él están implicadas otras siete personas privadas de libertad, cuyas identidades no fueron dadas a conocer.

En el lugar, ubicado casi a la entrada del penal, en un sector que no tiene mucho contacto con el resto de la población, también escondían grandes cantidades de dinero.

G. 176.500.000, 12.040 dólares, 500 euros fueron parte del dinero contabilizado y exhibido luego por los investigadores.

Además de otros objetos como armas blancas, teléfonos celulares, horno microondas, router para wifi y hasta un terminal punto de venta, también denominado POS

“Lo que hallamos en ese pabellón son componentes típicos de drogas que son ensanchadas para aumentar su productividad. Es un minilaboratorio. Sustancias que serían claves. Son los componentes típicos detectados”, explicó el fiscal Marcelo Pecci, que encabezó el operativo junto con sus colegas Alicia Sapriza y Federico Delfino.

La droga era para la comercialización interna, según explicó Pecci, que no descarta que los involucrados sean procesados por otros hechos punibles tras esta intervención.

LAVADO. Por el momento, el Ministerio Público no definió la responsabilidad penal de los funcionarios y no se tiene certeza si serán o no imputados. “El dinero deberá tener una explicación, podría tratarse de un hecho de lavado de dinero”, agregó Pecci.

Este procedimiento pudo realizarse gracias a la información que fue brindada por Óscar González, actual director del penal, según reveló la ministra Cecilia Pérez, y es por ello que el hombre seguirá en su cargo.