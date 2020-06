Hallan el cuerpo calcinado de un hombre en Areguá

El hallazgo se produjo alrededor de las 16.00 en inmediaciones de la calle Patiño, en una zona oscura y donde no hay viviendas aledañas.

El sub comisario Rubén Darío Contreras expresó a un medio local que el cuerpo presentaba una descomposición avanzada y no podía ser reconocido, en tanto que el automóvil ya no producía calor y se encontraba totalmente calcinado cuando llegaron.

Asimismo, contó que familiares de la víctima fatal llegaron al lugar y lograron identificar el vehículo y también una cadenilla.

Así también, manifestaron que el hombre no tenía problemas con nadie y que era una buena persona. El fallecido llevaba como desaparecido 24 horas.

La víctima fatal fue identificada como Víctor Hugo Florentín, de 39 años, según la manifestación de los familiares.

En el lugar intervinieron personal de Criminalística y del Ministerio Público, en tanto que el cuerpo fue derivado hasta la Morgue para determinar la causa de muerte.