Guairá: Obras de Gobernación tienen serias desprolijidades

Sin obras. No hay vallados, gradería ni muro en un club.

Sin embargo, se pudo constar que no existe el vallado, tampoco el muro de protección. En las fotos se puede ver que no se construyó la gradería, solamente hay nivelación y cultivo de pasto “por mechones”. Asimismo, se observó “la mitad de un arco y resto de muralla en el lado trasero de cancha”. En tanto, en club 3 de febrero se observó que con el mismo monto, otra comisión a cargo, realizó las obras pactadas en el proyecto.

En cuanto a la excavación de un pozo artesiano en la comunidad Santa Catalina de la ciudad de Independencia, cuyo costo fue de G. 212 millones, se pudo observar que no funciona el tanque, no tiene instalación ni alimentación eléctrica. La caseta, está sin terminaciones y sin pintura. La comunidad beneficiada con otro proyecto “letrina cero”, no puede utilizar los baños modernos por falta de agua corriente.

En el barrio Tuyutimí, de Villarrica, la gobernación transfirió G. 214 millones para un pozo artesiano. El tanque de fibra de vidrio para tratar el agua con cloro “está vacío y sucio”.

En cuanto a los empedrados construidos en varias comunidades se pueden ver desprolijidades en la colocación de cordones. Así también la disposición peligrosa de restos de piedras y materiales. En ningún lugar se realizó la limpieza final. En el informe se menciona que la construcción de pocas cuadras costó G. 227 millones en Villarrica.

En cuanto a los alumbrados públicos ubicados en el camino de Itapé, cuyo costo fue de G. 500 millones, se observó que no se corresponden con el contrato. Por citar un caso de algunos alumbrados “tienen brazos cortos y están sujetados con una planchuela y dos tornillos”.