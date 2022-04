Goianiense amarga a Defensa de visitante

Wellington Rato fue el autor del único gol para los brasileños a los 9’, con lo que se ponen líderes del Grupo F con puntaje perfecto (6 de 6); Montenegro estuvo en el banco de suplentes. Mientras que Fernández jugó todo el partido y fue amonestado a los 69’.

Por ese mismo grupo, Liga de Quito goleó 4-0 al Antofagasta de Chile y quedó con 3 puntos, los mismos que Defensa. Los chilenos son colistas sin unidades. Hoy juegan: São Paulo vs. Everton, Wanderers vs. Metropolitanos, La Calera vs. Banfield (desde las 18:15), Lanús vs. Barcelona y 9 de Octubre vs. DIM (20:30).