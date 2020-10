Gobierno anunciaría mañana reinicio de vuelos al exterior

Este fue el principal anuncio que realizaron los representantes gubernamentales a los dirigentes gremiales de los sectores turístico, hotelero, gastronómico y de eventos durante una extensa reunión cumplida en la tarde de ayer en el Palacio de López, y encabezada, entre otros, por Mónica Seifart, Juan Ernesto Villamayor y Benigno López.

Hugo Fernández, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes IATA del Paraguay (Aavip), ejerció de vocero del amplio grupo de gremios presentes en el encuentro y comentó que la principal promesa que recibieron de parte del Gobierno fue que en 48 horas (contados desde ayer) se difundiría la fecha exacta del reinicio de los vuelos comerciales internacionales.

Las autoridades gubernamentales realizaron este anuncio como respuesta a uno de los pedidos de estos gremios, que buscan desesperadamente reactivar los sectores turístico, de hotelería, gastronomía y eventos, que quedaron muy golpeados por la pandemia de Covid-19.

Fernández indicó que los altos funcionarios no quisieron adelantar una fecha para la reapertura del aeropuerto, aunque estimaron que podría ser alrededor del 20 de este mes.

PROTOCOLO. Paralelamente, Federico González, ministro asesor de la Presidencia de la República, anunció ayer que el Gobierno solo estaba a la espera del protocolo de bioseguridad elaborado por Salud Pública para reactivar los vuelos internacionales.

A pesar de que la doctora Adriana Amarilla, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, evitó informar ayer a ÚH sobre este tema, desde la cartera sanitaria trascendió que el protocolo a ser implementado durante los vuelos comerciales sería el mismo que el usado para los vuelos burbuja.

En otro orden, Federico González también se refirió a la reapertura de frontera con Brasil, punto sobre el que se reafirmó que tanto Mario Abdo como Jair Bolsonaro están decididos a reabrir en breve el paso entre ambos países para facilitar el intercambio comercial. Sin embargo, no pudo afirmar con certeza de que la reapertura se daría el 16 de octubre. “Puede ser antes o después del 15 de octubre, que es la fecha límite solicitada por el presidente Bolsonaro para autorizar la apertura”, aseveró.

Igualmente, el ministro asesor de la Presidencia admitió a Radio Ñandutí que el Gobierno no otorgó autorización para el ingreso a Pedro Juan Caballero de alrededor de 700 brasileños y ratificó que las fronteras siguen cerradas. “Nosotros no sabíamos de eso, no nos consultaron. El cierre de frontera continúa y las autoridades locales deben cumplir el mandato vigente”, dijo.