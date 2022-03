Giuzzio, con nuevo abogado en caso enriquecimiento ilícito

La denuncia habían presentado los abogados Gerardo González y Eduardo González, este último, apoderado de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Lo habían hecho poco después de que Giuzzio anunciara que iba a hacer una acusación al ex presidente Horacio Cartes ante la Seprelad. Los abogados aseguraron que tenían el acompañamiento del ex mandatario.

Según la denuncia, hay desfasaje en la última declaración jurada del ex ministro y no condicen sus ingresos con sus egresos; además, su patrimonio aumentó, no siendo aún ministro del Interior.

Cuando Giuzzio era todavía ministro, fue asignada la investigación al fiscal Juan Ledesma el 2 de febrero de este año.

DENUNCIA A CARTES. Después de eso, Giuzzio denunció al ex mandatario por lavado de dinero, declaración jurada falsa, contrabando y enriquecimiento, ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no en la Fiscalía. De igual manera, el Ministerio Público inició de oficio la investigación.

Según la denuncia, el patrimonio de Cartes creció G. 2 billones en los cinco años que estuvo como presidente de la República (2013 al 2018).

Además, Giuzzio mencionó investigaciones hechas por diferentes países que hacen referencia al contrabando de cigarrillos producidos por la Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del ex presidente, y que como producto de este hecho lo relacionó con el lavado de dinero.

Detalló también que hay investigaciones como el caso Pandora Papers y otra causa abierta por la Fiscalía contra la Delincuencia de Panamá, por la sospecha de que en un solo día la familia Cartes creó tres empresas en ese país.