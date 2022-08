Giuzzio fue citado a declarar el martes

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó como fiscal interino al agente Silvio Corbeta, mientras se resuelve la recusación. El representante del Ministerio Público dijo que no está seguro que se haga la indagatoria, ya que si se confirma a los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza, la defensa de Giuzzio puede impugnar de vuelta.

EL CASO. El ex ministro del Interior y de la Senad está imputado por tener supuestamente vínculos con el presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espindola, quien está preso en el Brasil por lavado de dinero.

Según los fiscales, la sospecha que existe es que Giuzzio sabía las intenciones del brasileño de ser proveedor del Estado y por eso estaban en contacto y que, además, recibió favores de manera gratuita, como la reparación de vehículo tácticos de la Policía Nacional y la FOPE.

Otro hecho que salió a luz es que el ex ministro usó para un viaje familiar al Brasil una camioneta Kia Carnival que pertenece a la empresa de Vinicius, OMBU SA.

La Fiscalía en su imputación expone las conversaciones que ambos tenían, donde hablaban del arreglo de las camionetas del Estado, ya que las empresas de Marcus se dedicaban a la reparación de vehículos blindados y al arrendamiento de rodados.

El ex ministro, sin embargo, negó conocer el historial del detenido y que la relación que tenían era solo para los arreglos de las camionetas.

CRÍTICAS. El abogado de Giuzzio, Guillermo Duarte Cacavelos, recusó a los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza, ya que dice que faltaron a su objetividad y que le mintieron dolosamente hace unos meses diciendo que no le investigaban al ex ministro.

El 4 de abril de este año, al salir a luz una investigación por usar la camioneta y beneficiarse de Vinicius, el abogado ya pidió al fiscal la copia de la carpeta fiscal, pero le fue denegado, diciendo que no identificaron a nadie. Pese a eso, la fiscala Alicia Sapriza ya estuvo tomando declaraciones antes.

Cuestionó que no haya un proceso abierto contra Marcus Vinicius, por coimear a Giuzzio. Recordó que en Brasil no hay investigación por este hecho. Sobre el hecho el fiscal Corbeta, dijo que el hombre ya está detenido y que Brasil no extradita a sus connacionales.