Gigante olímpico

Tras una dura lucha en la que mantuvo un ritmo imparable (ver info de parciales), Ayala festejó de manera frenética el logro.

EL OBJETIVO SE CUMPLIÓ. “Para mí esto no tiene descripción, pero lo principal es que clasifiqué a Tokio, eso es lo que se buscaba, el objetivo se cumplió”, expuso el paraguayo, agregando: “A Lima fui sin haber hecho altura, me dio una bronca por no correr mejor ahí, porque yo sabía que podía mucho más. Pero hay que tener paciencia, la maratón es así y no hay palabras para describir la felicidad que siento”, agregó Ayala.

MOTIVACIÓN ESPECIAL. La hidratación del paraguayo venía con frases especiales como: “No te emociones” (10K), “Temprano” (15K), “Tranqui” (20K), “Falta 6 para 30” (24K), “Ahora +” (29K), “Hendy” (33K) y “Opátama” (37K).

NOVENA. La paraguaya Carmen Martínez cerró en el puesto 9 en damas, con tiempo de 2:41’51’’. Apostará en las próximas carreras a bajar a la mínima de 2:29’30’’, para Tokio.



Derlys Ayala se consagró campeón sudamericano y clasifica a JJOO.