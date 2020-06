Gatito y sus compañeros todavía no quieren jugar

En charla con FALG, el arquero paraguayo del Botafogo, Roberto Gatito Fernández, habló del partido que su equipo jugará el domingo contra el Cabofriense, en medio de una pandemia que todavía genera temor en los propios futbolistas.

“Yo hoy (por ayer) me sumo a los trabajos, el equipo apenas tiene diez días de entrenamiento”, apuntó Fernández. Reveló también que, contrariamente al Botafogo, el rival de turno tiene un mes de preparación. Por el peligro del contagio y, sobre todo, porque el físico de los futbolistas aún no está preparado luego del largo tiempo sin fútbol, Gatito explicó que entre sus compañeros no hay deseo de jugar el domingo, pero que lo harán obligados. “Todos los compañeros no queremos jugar, entrenamos, porque el club nos da la seguridad, pero jugar ahora no es lo importante”, expresó el arquero de la Selección Paraguaya. “Tenemos que acatar una decisión tomada por la Federación Carioca. El Botafogo, al igual que el Fluminense, no quiere jugar”, expresó tajante.

Por el mismo torneo, el domingo hay otros tres partidos: Madureira-Resende, Vasco-Macaé y Fluminense-Volta Redonda.