Gamer de Hernandarias se luce con colección de 68 consolas y juegos

Hoy se celebra el Día Mundial del Gamer o del Videojuego. Cada 29 de agosto, desde el año 2008, se estableció la fecha por iniciativa de algunas revistas especializadas, por lo que el abogado destaca la importancia de este hobby, en el que la televisión pasó de ser un electrodoméstico para convertirse en un elemento interactivo. “Fue una revolución realmente”, afirmó.

“Tal vez la Atari sea la que llegó a más hogares, no fue la primera, pero fue la más emblemática. Antes de eso había la Magna Box, que eran dos rayitas y una pelotita tipo un tenis. Esa es la primera generación y hoy estamos en la novena generación. Lo que se celebra en realidad por el Día del Videojuego o Gamer es la cultura del videojuego”.

COLECCIÓN. “Hoy está en la mano de cualquier persona el videojuego, cosa que antes era imposible, a través del celular. No hace falta ser un supergamer que sabe jugar. Al contrario, creo que es más atractivo el poder divertirte que sufrir el no poder pasar una fase. Yo particularmente desde el año 1977 vengo juntando, primero por no ir tirando las consolas”, recordó.

“El recordar el Día del Videojuego es recordar lo que aporta en la cultura en general, sabiendo utilizarlo. Claro que hay casos de abuso, que ya es considerado un tipo de trastorno a la salud por la Organización Mundial de la Salud”, advirtió.

Manizares señaló que la colección debe ser un hobby y no una obsesión, teniendo en cuenta que hay consolas muy caras. “Lo que cuesta es mantenerlo, ya que muchos no tienen repuestos y debes buscar entre las consolas descompuestas a precio de oro, para extraerle los repuestos. También se debe utilizar siempre para mantenerlo funcionando”, sostuvo.

AVANCES. En la actualidad el entretenimiento que se podía usar solo en consolas para muchos inasequibles se puede tener en un teléfono inteligente de media gama u ordenadores, convirtiéndose en un hecho cultural con millones de usuarios.

Todo se inició en el año 1948, de acuerdo con publicaciones, cuando se registró la primera patente de Dispositivo de entretenimiento de tubo de rayos catódicos, seguido por Tennis para Dos, y la fabricación de las primeras consolas de videojuegos. Desde entonces el nuevo entretenimiento fue evolucionando en forma exponencial.