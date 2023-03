Gamarra: “No se realizó el proceso”

Carlos Gamarra, uno de los mejores zagueros paraguayos de todos los tiempos, participó ayer del ciclo de Diálogos ÚH 50 años, transmitido por Facebook, donde se refirió a las históricas campañas de la Selección Nacional y su óptica sobre el presente del fútbol paraguayo.

El Colorado, quien disputó tres mundiales con la Albirroja, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, estuvo abierto a todas las consultas y fue abordado sobre sus experiencias en los mundiales. “Particularmente, nuestra camada fue muy buena, por ello se llegó a disputar los mundiales de manera seguida. Lastimosamente no se realizó un proceso después del 2010 para continuar por ese camino”, destacó. Se refirió además a los fracasos en los intentos de las últimas tres Eliminatorias. “Es muy difícil encontrar la respuesta exacta, vamos a buscar varias excusas. Pero a diferencia de aquellas selecciones que llegaron a varios mundiales, ahora nos hacen falta dos volantes de marca que les dé la contención a los zagueros. No es justo culpar a Bruno Valdez y Gustavo Gómez; sin embargo, ellos son los mejores en sus clubes. Tenemos muchos buenos jugadores, no sé si en todas las posiciones”.