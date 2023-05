Galeano amenaza a fiscales y se declara “inimputable y perseguido”

El diputado y senador electo colorado cartista Erico Galeano, quien está procesado por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py, convocó ayer a una conferencia de prensa donde manifestó que no renunciará a sus fueros como legislador y señaló que el proceso en su contra es una “persecución política inmisericorde”, desoyendo el pedido del presidente electo, Santiago Peña. Sin embargo, al querer explicar los alcances de la imputación y los delitos de los que se lo acusa, Galeano terminó incriminándose, asegurando que sí prestó su aeronave y que realizó transacciones comerciales que luego fueron catalogadas como “sospechosas” por la venta de una propiedad en Altos.

“Yo soy inimputable al tener fueros. Los fiscales lo máximo que podían hacer es pedir mi desafuero. Yo tengo la doble inmunidad, no voy a renunciar a mi inmunidad, yo me debo a mis electores que me eligieron senador nacional. A partir de que haya un pedido de desafuero en ese ámbito (en Cámara de Senadores), yo voy a renunciar (al fuero)”, dijo tajante.