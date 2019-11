“Gafilat evaluará qué falló en sentencias de casos de lavado de dinero en el país”

–Se va a ver la cantidad de sentencias, se va a ver cuántas personas o cuánto dinero están involucrados en esas sentencias, se va a ver también qué variante del lavado de activos se está viendo. Una cosa es tener una sentencia sobre una persona que delinquió y lavó su mismo dinero, y otra cosa es una sentencia sobre una organización específicamente dedicada a lavar el dinero que otros producen, es decir, si el caso es complejo o no es complejo. Es mucho mejor si existen casos, el número es importante, pero además es importante el contenido de las sentencias. También se va a ver aquellos casos que terminaron en sentencias no condenatorias, aquellos casos que terminaron en sentencias absolutorias y por qué: qué falló, qué faltó, qué no se hizo bien o de repente el caso se merecía una absolución, toda esa profundidad de análisis es lo que va a haber.

–Recientemente, saltaron casos de investigación que involucran a nombres fuertes de la política y el empresariado nacionales. ¿Qué incidencia tendrán los procesos actuales en los análisis del grupo evaluador de Gafilat?

–Los procesos en marcha tienen también relevancia para el contenido del informe. Si bien es cierto, lo que trata de ver el informe en términos de efectividad es aquello que ya concluyó, porque un proceso de investigación en marcha puede concluir en una absolución o en un archivamiento en Fiscalía, entonces una investigación es importante, es interesante, ilustra un rumbo sobre todo de parte del Ministerio Público, pero no es concluyente, lo concluyente es cuando hay sentencias; es evaluado y es considerado, pero tiene otro peso.

–¿Qué importancia tendrá la ubicación geográfica de Paraguay y su relacionamiento con la región, en la evaluación de Gafilat?

–Un país como Paraguay no puede ser evaluado sin dejar de tener en cuenta las implicancias de la Triple Frontera, no solamente por lo que se menciona o por lo que se dice, sino por las acciones también que han sido emprendidas por los países vecinos y por los hallazgos que han tenido esos países vecinos; eso es lo que se llama la ubicación de los evaluadores en el contexto y en el riesgo del país. En su estancia en Asunción van a hacer muchas preguntas y van a pedir mucha información sobre cuál es la problemática y qué es lo que está haciendo el Estado paraguayo para prevenir y detectar el delito. Sabemos que la región tiene cierta reputación y, por otro lado, sabemos que han salido noticias en algunos de los países vecinos respecto a redes que existen en la zona; evidentemente, los evaluadores van a venir con esa información y van a preguntar sobre ese conocimiento. Lo que se ve en un proceso de evaluación es el riesgo y contexto de un país, cada país tiene circunstancias que son muy propias, incluso dentro de la región latinoamericana podemos tener muchas similitudes, pero también tenemos muchas diferencias. En el caso de mi país (Perú), por ejemplo, tenemos un litoral de 3.000 kilómetros de costa, que es muy complicada de guarecer, tenemos fronteras muy complicadas también de cautelar, tenemos un tema de producción de hoja de coca y de cocaína, etc.

–¿Qué se tendrá en cuenta en el análisis del comportamiento de sectores que no cuentan con un regulador natural?

–Las recomendaciones de Gafi no exigen que los sectores sean regulados como tal, lo que exige es que tengan una supervisión de su sistema de prevención antilavado. ¿Quién lo hace en un país? Eso depende de cómo se organiza. En el caso de Perú, también a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le han asignado todos los sectores que no tienen un supervisor propio. Es obvio que si el número de sujetos obligados a supervisar es muy grande, hay que hacerlo basándose en el riesgo, hay que conocer el riesgo del sector, el riesgo también por tamaño y asignar los recursos de esa manera. Cuando vengan los evaluadores, van a tener que mostrar evidencias no solamente de que están en la ley como sujetos obligados, sino qué es lo que se ha hecho. ¿Hay visitas de inspección, hay hallazgos en esas visitas, hay sanciones en esas visitas, hay reportes de operaciones sospechosas recibidos de esos sectores? Todo eso va a ser evaluado por el equipo evaluador y van a tener que llegar a una conclusión sobre si hay suficiente efectividad o no respecto al nivel de cumplimiento de las normas en el sector y a su supervisión.

–Paraguay se encuentra en proceso de tipificar a la evasión fiscal como delito precedente de lavado de dinero. ¿Qué características debe tener esta legislación para cumplir con los estándares internacionales?

–En el caso de Perú, la evasión fiscal es un delito y, en tanto, delito; es también delito precedente de lavado. Hay otras modalidades, lo que básicamente Gafi exige es que el delito de cierto nivel de gravedad tributario, o sea delito precedente no la infracción que pueda ser confundida con infracción administrativa, le corresponde a cada país definir cómo tipifica. Van a ser los evaluadores los que tengan que analizar si el contenido de la ley es suficiente para cumplir con los estándares.

–¿En qué se diferencia la actual evaluación, con respecto a las anteriores elaboradas?

–El objetivo de este proceso es contestar la pregunta de cuál es el nivel de desarrollo que el Paraguay ha tenido no solamente en el ámbito legislativo, sino fundamentalmente en términos de la efectividad de esas normas para luchar contra estos fenómenos.



