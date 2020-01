Futbolista reclama a Luqueño

Apuntó que a los jugadores (que serían 18) que militaron el año pasado en el Sportivo y que este año ya no están se les deben dos meses de sueldo. Además, el actual jugador de Guaireña indicó que, sin embargo, en la asamblea última de la entidad se informó que tal deuda ha sido pagada, lo que no condice con la verdad, según Miño. “A los que siguen en el club se les pagó, pero no a nosotros. Ya no sabemos qué hacer. Nos deben dos meses de sueldo a 18 jugadores. Ya no sabemos qué hacer”, recalcó. La buena noticia es que hay promesa de pago.