Los reclamos se dan en la zona del kilómetro 4 donde está ubicada la Central Digital de la entidad. “Hasta el momento no hay ni acuerdo y si no nos movemos a lo mejor no vamos a cobrar ni el aguinaldo. Desde ayer nos estamos movilizando”, explicó Angel Cardozo, uno de los dirigentes de manifestación.

El funcionario es ex secretario general del Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones del Alto Paraná (Sittap).

Explicó que se sumaron desde Asunción una vez que ellos levantaron la movilización el miércoles alrededor de las 9.00 en Alto Paraná.

“Estamos reclamando el no pago del adelanto del salario que se suele abonar el 15 de cada mes y ahora todavía no pagaron, mucho menos el aguinaldo. Por Constitución Nacional y el Código Laboral el décimo tercer salario incluso es irrenunciable, tampoco se puede embargar y esa es nuestra preocupación”, agregó Cardozo.

Situación de la entidad

Los funcionarios denuncian que no solo hay desinterés en responder a sus derechos, sino que además esta actitud se observa hacia la institución en general. La carencia de un plan estratégico que proyecte una mejor y mayor inversión, así como para fortalecer la campaña por parte de la administración del titular de Copaco, Sante Vallese.

Incluso, los empleados estatales apuntan a que hay atrasos en los pagos del seguro social del IPS, pero que son descontados regularmente del salario de cada funcionario todos los meses.

Para Cardozo, el nivel de “crueldad” es impune y no pueden realizar un simple chequeo o tratamientos médicos en la previsional debido a esta situación.