Manifestó que los hombres ingresaron en la propiedad de José Urrutia Zavala con el rostro cubierto y durante las horas en que retuvieron a los trabajadores, identificados como Vidal Giménez Agüero y Juan Bautista Giménez Agüero, procedieron a consumir todo tipo de alimentos que había en el lugar.

Asi quedó otra de las máqunas de la estancia que fue incinerada.

Posteriormente, procedieron a incendiar el casco central, que es una vivienda de madera, un tractor tipo topadora, un tractor de extracción de rollos y un camión transportador de rollos. Además intentaron quemar un depósito.

"Los peones dijeron que se trataba de un grupo armado. Vestían supuestamente prendas tipo militar y estaban encapuchados. Según ellos, no se identificaron, solo se les dijo que no se resistan y que no intenten nada", explicó Apesteguía.

Los peones no fueron maltratados físicamente y los autores del hecho no dejaron ningún tipo de panfleto.

La propiedad atacada pertenece a José Urrutia Zavala.

El vocero de la FTC dijo que se descarta que se trate del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), porque están lejos de su zona de influencia. Sin embargo, sí se puede presumir que se trate de la Agrupación Campesina Armada (ACA) o del Ejército Mariscal López (EML), como tampoco se descarta que sean ambos grupos juntos.

Los peones que fueron retenidos no resultaron heridos por los delincuentes.

Los delincuentes abandonaron el sitio sin robar ningún objeto del establecimiento. Actualmente la investigación está a cargo del fiscal Carlomagno Alvarenga.