Frustran proyecto de conflicto de intereses

El documento estaba en el primer punto del orden del día y en la sesión anterior ya no pudo ser estudiado por una artimaña de Honor Colorado.

El proyecto de ley de conflicto de intereses fue presentado por el Poder Ejecutivo. El punto más importante y que causa más resistencia es el que regula la figura de puertas giratorias. Específicamente, el texto indica que todo funcionario que sale del Estado no podrá ejercer por un año en el sector privado en el área en que se desempeñó, ya que puede llevar información sensible. Es el caso del grupo empresarial del ex presidente Horacio Cartes, que ubicó a todos sus ex ministros como gerentes de sus empresas, incluso trabando a otras y abriendo nuevas.

En esencia, el objetivo del proyecto es prevenir los conflictos de intereses, imponiendo restricciones a las actividades profesionales de funcionarios en el sector privado, cuando estén relacionadas con sus funciones.

La diputada Kattya González, del PEN, anunció que solicitará la aprobación de la versión de Diputados.