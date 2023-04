Producido por Greg Kurstin y los propios Foo Fighters, But Here We Are supone el undécimo álbum del grupo desde su debut allá por 1994.

"Un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia. Valiente, dañada e inquebrantablemente auténtica", completa el comunicado de la compañía.

Minutos antes, Foo Fighters había dado la noticia en sus redes sociales con una publicación en la que también se difundía el adelanto del tema Rescued, primer sencillo de este proyecto.

"Es la primera de 10 canciones que abarcan toda la gama emocional desde la rabia y la tristeza, hasta la serenidad y la aceptación, así como una mirada de puntos intermedios", reza el texto de Sony Music.

Embed

Asimismo, ya se conoce el resto de evocadores títulos elegidos por la banda para los nueve temas restantes del álbum: Under You, Haring Voices, But Here We Are, The Glass, Nothing At All, Show Me How, Beyond Me, The Teacher y Rest.

Producido por Greg Kurstin y los propios Foo Fighters, But Here We Are supone el undécimo álbum del grupo desde su debut allá por 1994 en la ciudad Seattle (EEUU).

El cuerpo sin vida de Taylor Hawkins (50 años) fue encontrado en el interior de la habitación de un hotel de Bogotá (Colombia) tras haber ingerido marihuana, antidepresivos, benzodiacepinas y opiáceos, según la autopsia posterior.

Nota relacionada: Emotivo tributo a músico de Foo Fighters tuvo a su hijo en la batería

La muerte del baterista fue comunicada a sus fans apenas una hora antes de la actuación que la banda tenía programada en la capital colombiana como parte del Festival Estéreo Picnic.

Hawkins, admirador de músicos como Stewart Copeland de The Police o Roger Taylor de Queen, era una de las figuras más icónicas de Foo Fighters junto a su fundador y exmiembro de Nirvana, Dave Grohl.