FMI sobre Paraguay: Conclusiones recientes

Sobre la situación local, regional y global, desde la óptica paraguaya, el enfoque no puede ser más acertado. Las autoridades del FMI dieron su consentimiento para publicarlos, pero aclaran que las opiniones expresadas en este comunicado son las del personal técnico del FMI, no representando las de su Consejo Directivo. Se trata de la declaración final, Artículo IV de 2022, del 6 pasado de abril. Los titulares utilizados para cada punto son suficientemente expresivos y fáciles de entender. Todo analista de Paraguay y su inserción internacional debería conocerlos in extenso. Lo que va entre paréntesis son comentarios míos.