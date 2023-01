Flowers de Miley Cyrus es la canción más escuchada en Spotify

La canción Flowers de la cantante Miley Cyrus, un tema cargado de amor propio y una venganza hacia su ex, el actor Liam Hemsworth, alcanzó el número 1 en el Top 50 Global de Spotify.

De esta forma, desplazó la canción Music Sessions #53 de Shakira y el productor musical, Bizarrap, que fue tendencia por las referencias a la relación entre la cantante y el ex futbolista Gerard Piqué y a su nueva novia, Clara Chía, informó el portal de noticias CNN.

Con Flowers, Cyrus lanzó oficialmente su nuevo álbum Endless Summer Vacation, cuyo adelanto anunciaba la versión "más fuerte y segura" de la cantante y que promete tener sus reflexiones más íntimas en su camino hacia la sanación personal.

Si bien han pasado dos años desde que Cyrus se divorció de Hemsworth, la sospecha de que la actriz de Hannah Montana quería enviarle un mensaje al actor con ese tema se generó cuando la cantante eligió el día del cumpleaños de su ex para hacer el lanzamiento.

Además, una vez publicado el tema, sus fans se dedicaron a buscar las posibles referencias que Cyrus pudiera haber hecho sobre la inconstante relación de una década -un corto matrimonio tras un largo noviazgo- que tuvo con Hemsworth, y una de las más evidentes es su reversión del estribillo de la canción When I Was Your Man de Bruno Mars.

El tema original habla de los errores que un hombre cometió en una relación y su arrepentimiento tras la ruptura, y fue, según los seguidores de la cantante, supuestamente dedicado por Hemsworth a Cyrus en el pasado y una de las canciones que sonaron el día de la boda de ambos, según reportó EFE.

Con la canción Flowers, Cyrus se hace responsable de su propia felicidad: "Yo me puedo amar mejor de lo que tú puedes", sin dejar de reconocer lo duro que fue para ella ver "arder" el hogar que buscó construir.

La canción llega después de que Shakira explotara las redes con el tema BZRP Music Session #53.