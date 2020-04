Fiscalía y Mades constatan tala de árboles en el Parque Nacional San Luis

En el procedimiento fue capturado Rufino Corrales, mientras que dos personas más se dieron a la fuga. El detenido refirió al Ministerio Público que fue contratado por el ciudadano Carlos Barboza para realizar trabajos dentro de la propiedad.

Posteriormente, el fiscal adjunto de Delitos Ambientales de Concepción, Carlomagno Alvarenga, formuló imputación contra Corrales por el supuesto hecho punible de tala de árboles, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.

verificación.jpg Momento cuando los fiscalizadores del Mades verificaron el lugar. Foto: Mades.

"Fue evidente la tala irregular, encontramos en varios puntos árboles talados. Hicimos un recorrido en todo el parque, se encontraron dos campamentos y una casita de madera, bien aislados todos", explicó el representante del Ministerio Público.

Comentó que encontraron entre nueve a 10 rollos que estaban en una planchada y rollitos de especie de lapachos que corresponderían a dos o tres árboles.

La Fiscalía hizo copia de un expediente de ingresos, constancia de acción de fincas que había expedido el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el año 2018.

Por su parte, el Mades presentó el plano del inmueble sobre la totalidad y afirman que el sitio donde se realizó la tala de árboles corresponde al mencionado parque.

Presencia del diputado Arnaldo Rojas en el sitio

El fiscal Carlomagno Alvarenga relató que el director de Fiscalización del Mades, Julio Mareco, le entregó un acta en la cual menciona que el miércoles pasado acudieron nuevamente al lugar en donde encontraron al diputado liberal Arnaldo Andrés Rojas Feris.

En la conversación con el legislador, este manifestó supuestamente a los intervinientes que tenía la forma de demostrar que ese sector, donde se hacía la tala de árboles, no le correspondía al parque.

Por su parte, el diputado explicó que se aprobó la Resolución 2020/19 del Indert para realizar una mensura a favor del ciudadano Carlos Barboza, quien en 2018 solicitó la compra del terreno; sin embargo, no pudo pagar por estar enfermo. Agregó que la diputada Esmérita Sánchez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, le solicitó que fuera a verificar el lugar.

parque.jpg Una persona fue detenida durante el recorrido en el Parque Nacional Serranías de San Luis. Foto: Mades.

Dijo que funcionarios del Mades realizaron el procedimiento el lunes pasado y que al día siguiente volvieron al sitio y supuestamente quemaron la vivienda de Barboza. Añadió que por este motivo le llamó el abogado Rubén Escobar, quien le pidió hablar con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.

"Si no hay documento, es medio difícil ir a quemar la casa de un ciudadano y más todavía un funcionario del Ministerio, entonces hablé con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (Esmérita Sánchez) y ella me pidió el miércoles a primera hora para que me pueda ir, en vista de que ella no iba a poder", explicó.

Fue al lugar a mirar rollitos, dice diputado

El diputado Rojas mencionó que fue al lugar a verificar la vivienda de Barboza y a otra casa que está al lado, y que luego iría a mirar un sitio donde le dijeron que había rollitos.

"En realidad no eran rollos, había rollitos, cuando me fui estaba mirando y cuando iba a salir nos emboscan 15 a 16 personas con arma en mano, donde nos piden alzar las manos y arrodillarnos, con ese desespero hice todo eso, después me identifiqué y ahí varios estaban filmando y les pedí que dejen de filmar y que conversemos, del susto, porque con fusil en mano nos atacaron", refirió.

Tala de árboles.mp4 Momento en que el diputado Arnaldo Rojas Feria fue grabado en un video en el sitio. Video: Gentileza.

El legislador dijo que explicó a estas personas que él estaba en el lugar cumpliendo sus funciones como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, informó el periodista de Última Hora Justiniano Riveros.

"Hoy en día, por los medios de prensa me entero como si fuera que yo tengo ahí una propiedad, que yo estaba talando árboles", expresó.

Mencionó que él maneja la información de que el señor Carlos Barboza tiene expedientes en el Indert, inclusive la resolución para la mensura judicial.

"Es algo que ellos seguramente van a estar litigando, el parque tiene unas 2.200 hectáreas aproximadamente, ahora ganó una empresa la licitación para poder hacer la mensura judicial y hermoseamiento del parque. Si es o no es del parque (el sitio donde talaron árboles) no vamos a poder saber todavía porque eso va a llevar su tiempo, con el tiempo vamos a saber quién tiene la razón", expresó.

Mades pide sanción para responsables del desmonte

El Mades realizó la denuncia correspondiente al fiscal adjunto de Delitos Ambientales de Concepción, Carlomagno Alvarenga, para que el hecho sea investigado y se sancione a los responsables del desmonte del área protegida.

Desde el Mades informaron que cuentan con los documentos que acreditan la tala de los árboles en el interior del Parque Nacional Serranías San Luis, de Concepción.

detenido.jpg En el procedimiento fue capturado el ciudadano Rufino Corrales, mientras que dos personas más se dieron a la fuga. Foto: Mades.

La institución recuerda que está vigente la Ley 6256 "Que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental”, más conocida como Ley de Deforestación Cero.

Así también, que está vigente la Ley 96/92, de Vida Silvestre, ya que en esta ocasión fue afectado el hábitat natural de la fauna y flora que se encuentra en el lugar.