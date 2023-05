Fiscalía interviene tras hallazgo de revólver en poder de un estudiante

El estudiante dijo a los intervinientes que buscaba vender el arma, mientras que su padre afirmó desconocer el origen del revólver.

"Tuvimos este caso muy peculiar. Es bueno mencionar que (el arma) está en desuso, le faltan algunas piezas. El padre no sabe de dónde consiguió, dice que no es suyo", indicó el suboficial a radio Monumental 1080 AM.

Gómez comentó que el alumno no realizó ningún tipo de amenazas, pero su comportamiento llamó la atención del director del colegio.

"Él se dio cuenta de que el alumno tenía un comportamiento raro y, efectivamente, encontró en su poder el arma de fuego", puntualizó.

Lea más: Adolescente fue con un revólver a su colegio en Hohenau

Igualmente, señaló que no tienen muchos datos respecto a la salud y estado general del joven, quien perdió a su madre recientemente. “No tenemos muchos datos al respecto (estado de salud), el padre lo que dijo fue que recientemente la madre del joven falleció", acotó.

Finalmente, el adolescente fue retirado por su padre y quedó a disposición de la Fiscalía para la investigación correspondiente. El revólver calibre 32, de la marca Doberman, fue incautado.