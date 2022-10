Fiscalía denuncia al presidente de Perú ante el Congreso

La Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal en un documento entregado al Congreso, una acción que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario izquierdista. "Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder", señala la fiscala de la nación, Patricia Benavides, en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución.

La denuncia incluye también a dos ex ministros de Castillo, acusados de tráfico de influencias. Se trata de Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, ex ministro de Vivienda, a quienes se sindica como integrantes de la supuesta organización que dirige Castillo desde la Presidencia. "Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas", informó Benavides en redes sociales. "Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", agregó la fiscala. AFP