“Una Justicia contemplativa, que no atienda a las súplicas de la víctima, no es justicia. Esto recién comienza. Una Justicia débil al momento de evaluar sentencias no es justicia. No se entiende cómo a estas personas las benefician con 15 años de prisión. Fueron 15 jornadas de debate donde se vio a una criatura pedir clemencia y este tribunal tuvo clemencia. Los condenados merecían un castigo acorde a su actividad en el crimen”, dijo.

Fernando Burlando reiteró que, desde el comienzo del proceso, se buscó que los responsables de la muerte de Fernando Báez Sosa sean condenados a perpetua. “Desde el comienzo dijimos que esperamos prisión perpetua para todos. No comprendo el fallo, estuve en las audiencias y me parece que todos los acusados participaron en el plan y no se puede debilitar la participación de cada acusado”, dijo.

El abogado dijo que la familia de Fernando Báez Sosa expresó conformidad con la condena, pero aseguró que técnicamente están disconformes con que la condena fue leve para tres de los cómplices del homicidio del joven.

Sentencia por el crimen de Fernando Báez Sosa - ÚH

El profesional dijo que la condena para los acusados debe ser un llamado de atención para los padres sobre lo que pueden estar realizando sus hijos.

El Tribunal de Sentencia de Dolores condenó por unanimidad a prisión perpetua a Máximo Thomsen, alias Machu (23); Ciro Pertossi (22), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Luciano Pertossi, apodado Chano (21). Todos ellos fueron condenados como autores del crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Argentina.

Por otra parte, Ayrton Viollaz (23), Blas Cinalli (21) y Lucas Pertossi (23) fueron condenados como partícipes secundarios del homicidio de Fernando Báez a una pena de 15 años de prisión.