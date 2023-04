“Esta expulsión se ha realizado violentando la institucionalidad del espacio al no respetar las disposiciones de su propio reglamento. Consideramos que debería ser un espacio de familias, grupos de personas que cuidan y son responsables de las y los estudiantes”, expresó Feipar en un comunicado.

Asimismo, en el comunicado los padres de esta organización señalaron que la expulsión se realiza un día después de que hayan presentado una nota al MEC expresando preocupación “sobre la posibilidad de imponer un material que fue generado de manera privada”.

Indicaron también que todo esto se dio luego de presentar sus propuestas de ajustes al Plan Nacional de Transformación Educativa.

En otro momento, la organización de padres anunció que tomará todas las medidas legales “para no dejar impunes estas acciones autoritarias”.

El MEC no expulsó a Feipar

Zulma Morales, viceministra de Culto del MEC, aclaró a radio Monumental 1080 AM que la cartera educativa nunca expulsó a Feipar de la mesa técnica y que los inconvenientes se dan por las fuertes diferencias existentes entre los propios padres.

https://twitter.com/AM_1080/status/1648636902931562499 Viceministra de Culto aclara que el MEC no expulsó a Feipar



"Hubo discrepancias con sus pares, con federaciones de padres que solicitaron la expulsión de Feipar de la mesa de trabajo, según ellos porque no reúnen los requisitos".#AM1080 pic.twitter.com/NWgySyNTpm — Monumental AM 1080 (@AM_1080) April 19, 2023

"Surgieron discrepancias y se solicitó la salida de Feipar. Se llevó a votación. Yo dije que no era correcto porque Feipar es una federación que trabaja al igual que los demás. El MEC no expulsó a ninguna organización", aclaró Morales.

Lea más: Organización propone ajustes al Plan de Transformación Educativa

La viceministra explicó que la mesa técnica es un espacio que ganaron los padres para trabajar de cerca las propuestas del Ministerio de Educación y que ellos actúan con total autonomía dentro de esa mesa, pero son varias federaciones y se dan discrepancias en función de muchos conceptos y manera de enfocar la educación.

“Una expulsión de parte del Ministerio de Educación no existe, pero sí una discrepancia con sus pares de federaciones de padres por no reunir los requisitos que se presentaron en su momento para ser miembro de ese espacio”, aclaró.

Ante la situación y la falta de consenso que se da entre las organizaciones, dijo que desde el MEC recomendará a Feipar la designación de nuevos representantes si desean continuar con los diálogos.

"Son cinco federaciones que presentaron una solicitud y también debemos darles una respuesta a ellos. Nosotros no votamos y hemos aclarado que no estamos de acuerdo. El MEC no expulsó a ninguna federación", recalcó Morales.