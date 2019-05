Fanáticos recuerdan Día de Star Wars sin Chewbacca

La celebración de cada 4 de mayo se da por un juego de palabras en inglés utilizado en 1979 cuando la -ahora fallecida- primer ministra Margaret Tatcher recibió un mensaje que decía: may, the forth (4th), lo cual coincide con la famosa frase utilizada en el universo creado por George Lucas May the force be with you ("Que la fuerza te acompañe").